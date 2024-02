Taylor Swift : le père la star est accusé d'avoir agressé un photographe perçu comme une menace

Accusé d’avoir agressé physiquement un photographe à Sydney, en marge de la tournée de sa fille en Australie, le père de Taylor Swift aurait agi en situation de légitime défense devant l’agressivité de cet homme âgé de 51 ans.

Un élan protecteur. Selon le site américain EW.com, Scott Swift, le père de la chanteuse Taylor Swift, a été accusé d’avoir agressé physiquement un photographe de 51 ans à Sydney, en Australie, où la jeune femme est actuellement en tournée. La police locale a annoncé avoir lancé une enquête après la plainte du paparazzi, identifié par le site britannique du Daily Mail comme étant Ben McDonald.

Ce dernier explique avoir été agressé par un homme alors qu’il tentait de prendre des photos de la star à sa descente d’un bateau. «Elle a marché vers le service de sécurité qui mettait des parapluie dans nos visages, et après cela, il m’a chargé», a-t-il déclaré, ne réalisant que plus tard qu’il s’agissait du père de Taylor Swift, âgé de 71 ans. Selon le camp de la chanteuse, le photographe et un autre homme s’étaient mis à forcer leur chemin dangereusement vers la pop-star, menaçant de faire tomber à l’eau un membre de son staff. C’est alors que son père est intervenu.

Selon le site américain Page Six, Ben McDonald est un photographe connu pour ses méthodes agressives. En 2005, Nicole Kidman avait obtenu une ordonnance restrictive à son encontre, l’obligeant à se tenir à plus de 18 mètres de la comédienne et de son domicile en raison de son acharnement à son encontre. La comédienne avait expliqué craindre pour sa sécurité et se sentir comme prisonnière chez elle.