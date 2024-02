Alain Delon : ses fils Anthony et Alain-Fabien ripostent après la dernière interview accordée par leur sœur Anouchka

Anthony et Alain-Fabien Delon ont réagi sur les réseaux après l’interview accordée par Anouchka Delon mercredi 28 février. Anthony Delon a notamment interpellé sa demi-sœur, qu'il accuse de relancer la polémique.

La guerre au sein du clan Delon se poursuit. Après l’interview accordée par Anouchka Delon, 33 ans, à France Inter mercredi 28 février, Anthony, 59 ans et Alain-Fabien Delon, 29 ans, ont riposté sur les réseaux sociaux. Alors que la fille d’Alain Delon est revenue au micro de Léa Salamé sur le conflit qui l’oppose à ses frères depuis maintenant plusieurs mois, expliquant ne pas avoir «envie de polémiquer avec eux par médias interposés», mais précisant vouloir se «défendre», les deux fils du Guépard ont pris la plume sur Instagram.

Anouchka accusée par son frère aîné d'alimenter la polémique

Anthony Delon a notamment interpellé sa sœur. «Alors pourquoi ton interview vitriolée dans Elle ? (qui a déclenché cette perquisition) Pourquoi France Inter ce matin, pourquoi relancer la polémique ?», a noté l’acteur dans un message publié hier mercredi dans sa story, relayé par Voici et Télé 7 jours, disparu depuis. «Il n’y a pas moins de huit jours, la mandataire de justice nous a demandé devant le médecin de mettre de l’eau dans notre vin, de faire un effort pour protéger notre père qui ressentait tout», poursuit-il.

Pour mémoire, le 29 janvier dernier, la juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montargis a placé Alain Delon sous le régime de la sauvegarde judiciaire. C'est un mandataire judiciaire qui doit maintenant assister l'acteur «pour son suivi médical», principal point de discorde entre les enfants de la star, rapportait l’AFP à l’époque.

C’est un message plus laconique mais pas plus tendre que lui a adressé, de son côté, son plus jeune frère Alain-Fabien Delon. «Les chiens aboient, la caravane passe», a partagé le jeune homme de 29 ans, lui aussi en story.

En janvier dernier, il avait révélé sur ce même réseau social un enregistrement audio, pris à l'insu de sa grande sœur, dans lequel la jeune femme demandait à son père de réagir. «Moi on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. (…) Il va peut-être falloir dire un truc papa. Le piège va se refermer sur toi», pouvait-on entendre dire Anouchka Delon. «Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête ?», avait commenté à l’époque le plus jeune fils d’Alain Delon en marge de cette séquence audio.