Jane Fonda : son ex-villa de Beverly Hills est à vendre pour plus de 10 millions d’euros

L’ancienne demeure de Jane Fonda, où la star a vécu entre 2012 et 2017, est à vendre. Située à Beverly Hills, elle est mise sur le marché à plus de 10 millions d’euros.

Une demeure de prestige. La villa ayant appartenu à Jane Fonda cherche un acquéreur. Le manoir contemporain situé dans le quartier huppé de Trousdale Estate à Beverly Hills, est à vendre pour un peu plus de 10 millions d’euros.

La star en avait fait l’acquisition en 2012 avant de s’en séparer en 2017, rapporte notamment le Figaro. L’icône du cinéma aujourd’hui âgée de 86 ans y a vécu huit ans, au côté du producteur de musique Richard Perry jusqu’à leur rupture en 2017, date à laquelle elle avait mis en vente cette demeure à un peu plus de 11 millions d’euros.

Près de 600 m2 avec vue

Partie à l'époque bien en dessous du prix escompté (7,8 millions d’euros), la villa de près de 600 m2 baignée de lumière, avec vue sur l’océan et la montagne, est aujourd'hui de retour sur le marché.

Doté de quatre chambres, six salles de bain, d'une piscine XXL et d'un jardin de méditation, la vente de cette villa est orchestrée par l'agence CarolWood Estate, régulièrement plébiscitée par les stars, à l'instar de Jennifer Lopez, qui l'année dernière y a mis en vente son domaine de Bel Air pour plus de 39 millions d'euros.