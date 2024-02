Kate Winslet confie qu'il y a plus de fans qui l'interpellent pour «The Holiday» que pour «Titanic»

Kate Winslet assure que les fans ont tendance, et particulièrement à Noël, à l'interpeller davantage pour lui parler du film «The Holiday» que de «Titanic».

Actrice feel-good. Devenue une star internationale grâce au succès phénoménal du film de James Cameron, «Titanic», pour lequel elle avait reçu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, Kate Winslet confie que c’est davantage pour son rôle dans «The Holiday» que les fans la reconnaissent et l'interpellent dans la rue.

Lors de son apparition dans «The Tonight Show» ce mercredi, Kate Winslet a révélé que les fans semblaient nourrir une affection profonde particulière pour la comédie romantique de Nancy Meyers. La star dit avoir constaté que le phénomène s’intensifiait tous les ans autour des fêtes de fin de d’année, «The Holiday» étant devenu une véritable tradition de Noël, un rituel qui se transmet de génération en génération, s’est-elle émue.

Une véritable tradition

«Les gens viennent me voir dans la rue plus à propos de 'The Holiday' que pour 'Titanic'», a-t-elle confié. «Surtout à Noël, et ce qui est si charmant, c'est que des mères et des filles viennent me voir à l’épicerie et me disent : 'OK, nous adorons The Holidays .' C'est notre petit rituel à Noël. Elles s'asseoient et mangent des choses devant, chaque année… C’est une tradition et j'adore ça», a ajouté Kate Winslet. «C'est quelque chose à laquelle je ne me serais jamais attendue, ce genre de connexion mère-fille autour d'un film comme celui-là. C'est tellement sympa. C'est adorable.»

Sorti en 2006, «The Holiday» suivait deux femmes malheureuses en amour - l’une campée par Kate Winslet, l’autre par Cameron Diaz - qui échangent leur maison pour les vacances et y faisaient chacune la rencontre inattendue d’un homme qui allait faire chavirer leur cœur, l'un joué par Jack Black, l’autre par Jude Law.