Héloïse Martin victime d’inceste : l’actrice brise le silence avec un témoignage bouleversant

Ce jeudi, Héloïse Martin a pris la parole sur son compte Instagram pour évoquer le sujet terriblement douloureux de l’inceste. L’actrice de «Tamara» confie avoir «été violée par un oncle» quand elle avait 9 ans, et encourage toutes les victimes d’inceste à prendre la parole.

Héloïse Martin a, ce jeudi 29 février, révélé qu’elle avait été victime d’inceste à l’âge de 9 ans. «Comme 1 enfant sur 10 en France, je suis victime de violences sexuelles… Et j’ai décidé de tout vous raconter… Je suis violée par un oncle. Ce calvaire dure plusieurs mois», a écrit la jeune femme désormais âgée de 27 ans.

Elle explique qu’elle en a parlé deux ans plus tard à sa mère. «J’ai la chance d’avoir été écoutée et crue tout de suite. Beaucoup de victimes ne le sont pas. À ce moment, ma famille explose», dit-elle avant d’évoquer les poursuites judicaires. «J’ai 16 ans, j’assiste au procès de mon agresseur, il avoue les faits. Je ressens beaucoup d’injustice. Pour lui, 18 mois de prison avec sursis. Pour moi, une blessure à vie».

Un traumatisme à vie

Comme pour toutes les victimes de violences sexuelles en particulier pendant l’enfance, le traumatisme psychologique est en effet infini. «Les dégâts sont immenses, je sombre dans l’anorexie pour m’éteindre et disparaître. 15 ans de terreurs nocturnes…», détaille-t-elle mesurant l’extrême courage qui est le sien et qui impose le respect. «Je suis plus forte et plus courageuse que lui, j’ai réussi à parler à seulement 11 ans. Il était l’adulte, j’étais l’enfant, il avait le pouvoir, moi j’étais insouciante. Il m’a violée, mais moi, j’ai parlé. Il a détruit ma famille, lui qui n’était qu’une pièce rapportée.»

L’actrice, devenue maman en 2022, a depuis entamé un travail de reconstruction auprès des siens. Elle a aussi décidé de raconter son histoire dans une bande dessinée qui sortira ce 8 mars.

Capture Instagram heloiisemartin

«Il y a 3 ans, je commence l’écriture de ma BD Les Yeux Fermés. Je parle de la reconstruction d’une famille après l’inceste, il s’agit de mon histoire», ajoute l’actrice de «Tamara». A travers ce récit sans tabou elle panse ses plaies mais surtout espère aider d’autres enfants. «Je parle de la reconstruction d’une famille après l’inceste, il s’agit de mon histoire. […] Pourquoi je vous raconte une histoire si intime ? Petite, je n’avais pas conscience de la gravité des faits, mais surtout, je pensais être la seule à vivre ces agressions. Aujourd’hui, je sais que mon histoire est malheureusement banale et j’aurais aimé lire, entendre d’autres témoignages… Ils m’auraient aidée», assure-t-elle.

Au moment où Judith Godrèche secoue le monde du cinéma, et avec lui la société toute entière, en portant haut et fort les voix des victimes de violences sexuelles, Héloïse Martin leur lance aussi un cri du cœur : «À toutes les victimes, sachez que vous n’êtes pas seules. On vous croit, on ne lâchera pas, le combat ne fait que commencer.»