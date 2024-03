Millie Bobby Brown raconte la folle demande en mariage «sous l'eau» de Jake Bongiovi

La star de «Stranger Things» Millie Bobby Brown a raconté comment Jake Bionjovi lui avait fait sa demande en mariage. Le jeune homme avait organisé toute une mise en scène qui a failli mal tourner.

Invitée jeudi dans «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», l’actrice Millie Bobby Brown, 20 ans, a révélé comment Jake Bongiovi, le fils du rocker Bon Jovi, l’avait demandée en mariage. «Eh bien, je ne l'ai dit à personne parce qu'il y a des instants, des moments clés comme ça... Mais je me dis 'Fallon est le meilleur' et je pense aussi que c'est une trop belle histoire pour ne pas la raconter», a déclaré la star de «Stranger Things». «En gros, Jake et moi avons créé des liens grâce à la plongée. Nous aimons la plongée, nous avons passé nos permis de plongée ensemble», a-t-elle commencé par raconter.

Elle a ensuite expliqué que lorsqu'ils étaient en vacances, Jake Bongiovi, 21 ans, lui avait un jour dit : «Mil, tu dois te lever à 8h00, nous allons plonger.» «Je me suis dit : 'Plonger à 8 heures du matin …?’ Et il me dit : ‘Nous irons au même endroit où nous allons habituellement’», se souvient la jeune actrice. «J’ai dit : 'C'est ennuyeux, allons dans un nouvel endroit.' Il a dit : «Non, nous devons aller à cet endroit».

L'actrice a expliqué qu'une fois arrivés sur place, ils avaient plongé ensemble plusieurs mètres sous l'eau. «Là, il me donne comme un coquillage et je le retourne et c'est une bague», se souvient-elle. «Je l'ai regardé et il était comme…», a déclaré Millie Bobby Brown en mimant l’expression faciale du jeune homme qui ne pouvait pas parler puisqu’ils étaient sous l’eau.

Le quiproquo évité de peu

Elle explique qu’elle a, à ce moment-là, levé le pouce, ce qui signifie : «je veux monter». Sur le moment, cela aurait pu vouloir dire : «Non, je ne veux pas t'épouser, je veux monter», s’est-elle amusée du quiproquo. «Alors que j'étais comme d'accord, d'accord», a expliqué Brown en faisant un symbole de main «ok». «Et je pense que c'était décevant, mais nous avons paniqué.»



«Quoi qu'il en soit, il m'a mis la bague à la main et alors que je lui montre, la bague tombe de mon doigt (…) c'était comme dans un film de cinéma», a-t-elle déclaré. «Jake s'est alors jeté pour la rattrapper, si profondément qu’un plongeur aurait dit 'Vous ne pouvez pas faire ça, vos oreilles, votre cerveau vont exploser'»



La manière avec laquelle son compagnon a plongé d’un coup pour «sauver l'anneau» est pour elle «le reflet de qui il est et le symbole que nous allons pour toujours nous soutenir mutuellement».

Après avoir dit «Oui», Jake Bongiovi a expliqué à sa promise qu'il avait demandé à sa mère s'il pouvait prendre sa bague pour lui demander sa main. Ce à quoi la mère de Brown avait répondu : «Absolument pas, Jake. Tu n'emportes pas ma bague là-bas, je sais que tu la laisseras tomber». En fin de compte, Jake a réalisé la proposition avec une bague différente, présentant ensuite la bague de sa mère une fois revenu sur le bateau. «Alors, quand nous sommes montés sur le bateau, il a dit : 'C'est la bague de ta mère et je l'ai reçue de tes parents», se souvient la star d'«Enola Holmes». «Et c'était très magique et ses parents étaient là...»

En avril 2023, la star britannique de 19 ans avait publié sur Instagram une photo d'elle portant la bague de fiançailles. Derrière elle, la tenant dans ses bras, se tenait Jake Bongiovi. «Je t'ai aimé trois étés, désormais, mon chéri, je les veux tous», avait-elle écrit en légende de la photo, reprenant les paroles de la chanson «Lover» de Taylor Swift.

Jake Bongiovi avait également publié l'annonce sur sa page Instagram. Les deux célébrités étaient déjà en couple depuis près de deux ans et demi quand il se sont fiancés.