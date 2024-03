Billie Eilish : la chanteuse a quitté son petit-ami après avoir rêvé de Christian Bale

La superstar de la pop Billie Eilish a rompu avec son petit-ami après avoir rêvé du comédien hollywoodien Christian Bale.

Ce songe lui a ouvert les yeux. Billie Eilish a pris la décision de quitter son petit-ami après avoir rêvé de l’acteur Christian Bale. La star américaine a en effet révélé cette anecdote à la comédienne Amelia Dimoldenberg, à l’occasion du traditionnel déjeuner des nommés aux Oscars, qui s’est tenu ce vendredi.

Un jour, «j’ai rêvé de Christian Bale. Nous prenions un café au soleil. Ça m’a fait réaliser que je devais quitter mon petit ami», a-t-elle déclaré, rapporte «The Hollywood reporter». Billie Eilish parle-t-elle du rocker Jesse Rutherford, avec qui elle a rompu en mai 2023, du rappeur Brandon Quintin Adams, ou encore de l'acteur Matthew Tyler Vorce ? On l’ignore. La chanteuse de 22 ans n’a pas précisé de quel ex-compagnon il s’agit.

«What Was I Made For ?» en lice

Lors de cette soirée, elle était accompagnée de son frère Finneas O'Connell, avec qui elle a composé le morceau «What Was I Made For ?», nommé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale (Barbie). Les deux artistes vont d'ailleurs interpréter ce titre lors de la 96e cérémonie des Oscars, qui aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, et qui sera à suivre dans la nuit du 10 au 11 mars, à partir de 2h du matin, en direct et en exclusivité, sur CANAL+.

Pour rappel, Christian Bale s’est marié en 2000 avec l’ancien mannequin Sandra Blazic. Cinq ans plus tard, en 2005, le couple a donné naissance à une fille, Emmeline. En 2014, les amoureux ont accueilli un petit garçon, prénommé Joseph.