L'icône de la mode Iris Apfel est décédée l'âge de 102 ans

Iris Apfel, icône américaine de la mode et décoratrice d'intérieur, est décédée à l'âge de 102 ans dans sa résidence de Palm Beach, en Floride.

Un style inimitable. Star de la mode et d'Instagram, Iris Apfel a rendu son dernier souffle à l'âge de 102 ans, à Palm Beach, en Floride (Etats-Unis). Cette triste nouvelle a été annoncée sur son compte Instagram, suivi par 3 millions de personnes. «Iris Barrel Apfel, 29 août 1921 - 1er mars 2024», peut-on lire dans une publication postée sur le réseau social, accompagnée d'une photo d'elle vêtue d'une robe à motifs dorés.

Au cours de sa carrière, celle qui ne quittait jamais ses grandes lunettes noires a enchaîné les collaborations avec les grandes marques. En 2016, elle avait par exemple été égérie de Citroën. Iris Apfel avait également travaillé avec Magnum, Happy Socks ou encore MAC Cosmetics. Plus récemment, la centenaire avait même signé une collection pour la marque H&M.

décoratrice d'intérieur à la Maison Blanche

Née en 1921 dans une famille juive du Queens à New York, Iris Apfel avait trouvé le succès dans les années 1950 lorsqu'elle avait fondé son entreprise de confection de vêtements avec son mari, Carl, un industriel du textile, décédé en 2015 à l'âge de 100 ans. En cherchant des tissus anciens à travers le monde, elle s'était faite une véritable réputation.

Sa réussite était telle qu'elle avait fini par travailler à la Maison Blanche en tant que décoratrice d'intérieur. Au total, la fashionista, auto-proclamée «starlette gériatrique» du Queens, a travaillé pour neuf présidents américain.

«ne vous laissez pas impressionner par l'âge»

Connue pour ses looks excentriques et colorés, l'Américaine arborait toujours des pièces confectionnées par les plus grands couturiers. En 2005, le musée Met de New York avait d'ailleurs consacré une exposition à son impressionnante garde-robe.

«Un jour, on m'a dit : 'Tu n'es pas jolie et tu ne le seras jamais. Mais ce n'est pas grave. Tu as quelque chose de bien plus important : tu as du style'», avait-elle l'habitude de raconter, rappelle l'AFP. «Essayez de nouvelles choses, disait-elle. Et ne vous laissez pas impressionner par l'âge et les nombres».