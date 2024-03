Bruce Willis : son épouse très en colère après la publication d'un article expliquant que l'acteur ne ressent plus de joie

Emma Heming a poussé un coup de gueule sur les réseaux dimanche après la publication d’un gros titre laissant entendre que son mari Bruce Willis, atteint de démence fronto-temporale, n’éprouvait plus de joie.

Une mise au point. L’épouse de Bruce Willis a posté deux vidéos, dimanche, sur Instagram pour réagir à la parution d’un article autour de l’état de santé de Bruce Willis, qui expliquait que la star ne ressentait plus de joie. Une information erronée selon elle, qui l’a mise en colère, a fait savoir Emma Heming, mariée à l’interprète de Die Hard depuis mars 2009.

«Je viens de voir un titre qui concernait ma propre famille. Le titre dit en gros qu’il n’y a plus de joie chez mon mari», a expliqué la mannequin de 45 ans. «Je peux juste vous dire que c’est loin d’être la vérité», a poursuivi Emma Heming qui, depuis l’annonce de la maladie de Bruce Willis, se bat pour sensibiliser le grand public autour des pathologies neurodégénératives.

«Arrêtez de faire peur aux gens»

«J’ai besoin que la société et que quiconque écrit ces titres stupides arrête d’effrayer les gens», a alors lancé la mère de Mabel et Evelyn, fruits de son union avec l’acteur de 68 ans. «Arrêtez de faire peur aux gens. De leur faire croire que quand on reçoit un diagnostic de maladie neurocognitive, c'est fini. (…) Non. C’est tout le contraire !», a-t-elle insisté.

Evoquant son experience, elle assure : «Il y a du chagrin et de la tristesse oui à 100 %, mais vous commencer un autre chapitre. Et laissez-moi vous dire que ce chapitre est rempli d'amour, de connection, de joie et de bonheur. Voilà ce qu'il en est», martèle-t-elle, «donc arrêtez avec ces stupides titres», conclut-elle.

La famille de la star hollywoodienne avait annoncé en mars 2022 que Bruce Willis souffrait d'aphasie et mettait un terme à sa carrière. Début 2023, ses proches avaient expliqué que les troubles de l'acteur avaient évolué et qu'il était atteint d'une forme de démence rare.