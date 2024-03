Charles III : un nouveau prestigieux titre accordé à son petit frère Edward, pour ses 60 ans

Alors que le prince Edward fête ses 60 ans ce dimanche 10 mars, le roi Charles III a accordé à son petit frère le titre de chevalier de l'Ordre du Chardon.

Happy Birthday. Le prince Edward, duc d’Edimbourg et plus jeune frère du roi Charles III, célèbre ses 60 ans ce dimanche 10 mars. A cette occasion, le monarque de 75 ans, qui lutte actuellement contre un cancer, a fait un beau cadeau à son cadet, en lui accordant le titre de chevalier de l’Ordre du Chardon, la plus haute distinction écossaise. Une annonce faite par Buckhingham Palace.

«À l'occasion du 60e anniversaire du duc d'Édimbourg demain, Sa Majesté le Roi a eu le plaisir de nommer Son Altesse Royale à l'Ordre le plus ancien et le plus noble du Chardon», a publié l’Institution. Une prestigieuse distinction que le roi Charles avait également accordée à son épouse, la reine Camilla, nommée à l’ordre du Chardon, en juin 2023.

Afin de célébrer cette date anniversaire, le Palais a également partagé une nouvelle photographie du prince Edward. Figure discrète à l’écart des polémiques, le dernier fils d’Elizabeth II, après Charles (75 ans), Anne (73 ans), et le sulfureux Andrew (64 ans), y apparaît souriant entouré de ses animaux de compagnie.

On the occasion of The Duke of Edinburgh’s 60th birthday tomorrow, His Majesty The King has been graciously pleased to appoint His Royal Highness to the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle.





