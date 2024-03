Oscars 2024 : Ryan Gosling enflamme la scène avec la chanson «I'm Just Ken» (vidéo)

Ce dimanche, l’acteur Ryan Gosling, alias Ken dans le film «Barbie», a enflammé la scène lors de la cérémonie des Oscars.

Il a mis le feu. À l’occasion de la 96 cérémonie des Oscars, qui s’est tenue hier à Los Angeles, Ryan Gosling s’est emparé du micro pour interpréter sa balade narcissique «I'm Just Ken», morceau issu du film «Barbie», dans lequel il incarne Ken et donne la réplique à Margot Robbie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le comédien a enflammé le théâtre Dolby.

Vêtu d’un costume rose à strass et lunettes noires sur le nez, Ryan Gosling a commencé à pousser la chansonnette depuis son fauteuil, juste derrière Margot Robbie, hilare. À la fin du premier couplet, il est alors monté sur scène au côté du guitariste et producteur Mark Ronson.

Ryan Gosling a enflammé la scène des #Oscars2024 avec "I'm Just Ken" tirée du film #Barbie pic.twitter.com/pYQ1XX9B1Q — CANAL+ (@canalplus) March 11, 2024

Lors de ce show mémorable, marqué également par le solo du guitare de Slash, membre du groupe Guns’n’Roses, l’acteur de 43 ans a même fait participer le public, en tendant notamment son micro à Margot Robbie, à la réalisatrice Greta Gerwig et à Emma Stone, sa partenaire dans «Crazy, Stupid, Love» et «La La Land».

«What Was I Made For ?» récompensé

Le titre «I'm Just Ken» était nommé dans la catégorie meilleure chanson originale. Mais le prix est allé à «What Was I Made For ?», de Billie Eilish, autre titre phare de «Barbie», le plus gros succès de l'année 2023 au box-office.

Nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle masculin, Ryan Gosling est finalement reparti bredouille. Il s'est s'incliné face à Robert Downey Jr., récompensé pour son rôle dans le film «Oppenheimer», grand gagnant de la soirée.