Kim Kardashian : la star très proche du footballeur américain Odell Beckham Jr. à la soirée des Oscars

Kim Kardashian et Odell Beckham Jr. ont été aperçus très proches à la soirée des Oscars 2024, ce dimanche 10 mars.

Une officialisation du couple ? Kim Kardashian et le footballeur américain Odell Beckham Jr. ont été vus très proches lors de l'after-party annuelle des Oscars 2024 de Vanity Fair ce dimanche 10 mars à Los Angeles (États-Unis), alimentant les rumeurs d'une romance entre eux.

Comme chaque année, le média Vanity Fair a organisé sa mythique soirée post-Oscars. Sur la liste des invités figuraient notamment la star de téléréalité et le joueur de la NFL, qui sont arrivés séparément à la fête.

Toutefois, le média TMZ a partagé une vidéo où les deux vedettes discutent de manière proche, la femme âgée de 43 ans saisissant tendrement le visage du sportif à un moment. Plus tard, ils ont été photographiés quittant la soirée ensemble.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. were spotted leaving the Vanity Fair Oscar party together. pic.twitter.com/37p4uw757P — Celebsnapzs (@celebsnapzs) March 11, 2024

Inséparables depuis plusieurs mois

Depuis plusieurs mois, la rumeur d’une liaison entre les deux célébrités enfle sur la toile. Le duo, qui a fait plusieurs sorties publiques, a notamment assisté à une soirée le 11 février dernier, au Cosmopolitan de Las Vegas, avant le grand match du Super Bowl 2024.

Toutefois, la fondatrice de Skims et l’homme de 31 ans n’ont pas confirmé leur histoire d'amour, alors qu'elle a été mariée à Kanye West de 2014 à 2021. Les ex sont parents de deux petites filles, North et Chicago, ainsi que deux petits garçons, Saint et Psalm.