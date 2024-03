Madonna : la chanteuse invite la rappeuse Cardi B sur scène lors de sa tournée

Cardi B était invitée lors du concert de Madonna à Los Angeles ce lundi 11 mars.

La température est montée dans la cité des Anges. Lors de son concert à Los Angeles (États-Unis) dans le cadre de sa tournée mondiale «The Celebration Tour», la chanteuse Madonna a invité la rappeuse Cardi B à la rejoindre sur scène ce lundi 11 mars.

Depuis le début de sa tournée en octobre à Londres, la chanteuse âgée de 65 ans fait salle comble dans les stades du monde entier avec son immense tournée, qui offre une rétrospective sur ses 40 ans de carrière. Ainsi, à chaque concert, la vedette anime une scène de «ballroom», mettant en avant les talents des danseurs dans le «voging», une danse populaire au sein de la communauté LGBTQIA+.

Cardi B with Madonna oh she's back outside for good pic.twitter.com/VPXLak0Opg — Boy Spark (@Cardi_back) March 12, 2024

Cardi B and Madonna at the Celebration Tour in LA tonight. pic.twitter.com/mrhpZAAdEu — Pop Base (@PopBase) March 12, 2024

La chanteuse de «Like A Virgin» invite régulièrement une célébrité à la rejoindre pour juger ce moment amusant, Cardi B étant la dernière en date. Cette dernière a alors montré ses talents de danseuse, notamment en «twerk».

Parmi les autres visages célèbres participant au «Celebration Tour» figurent Julia Garner, Julia Fox, FKA Twigs, Debi Mazar, Charlie Hunnam, Stella McCartney, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier, Amy Schumer et Diplo, ainsi que ses enfants Lourdes et Rocco.

En conflit en 2022

En 2022, les deux célébrités ont eu un bref désaccord suite à un hommage maladroit de Madonna sur Instagram pour le 30e anniversaire de la publication de son livre «S.E.X», paru le 21 octobre 1992. Dans son message, elle a déclaré que c'est grâce à elle qu'«aujourd'hui, Cardi B peut chanter WAP [une chanson à connotation très sexuelle]». Elle a ensuite ajouté «de rien mes garces» avec un émoji en forme de clown.

I talked to Madonna …It was beautiful ….Have a great day and drive safely yallll — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022

I love you @iamcardib !!



Always have and always will. — Madonna (@Madonna) October 23, 2022

L'interprète de «Please me» a alors réagi en publiant un tweet, aujourd'hui supprimé, disant «J'ai rendu tellement d'hommages à cette femme parce que j'ai grandi en l'écoutant. Elle peut très bien dire ce qu'elle a à dire sans utiliser l'émoji clown ou être irrespectueuse». Elle a ensuite exprimé sa déception de constater que «ces icônes sont vraiment décevantes une fois que l'on réussit dans l'industrie».

Après un rapide emballement habituel sur Twitter, les artistes ont rassuré leurs fans. Cardi B a déclaré avoir «parlé avec Madonna...C'était merveilleux». Ce à quoi Madonna a répondu immédiatement en disant : «Je t'aime Cardi B ! Depuis toujours et pour toujours».