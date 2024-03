Kate Middleton : l'animateur John Oliver ne peut exclure l'hypothèse folle de la mort de la princesse

Invité de l’émission américaine «Watch What Happens Live», l’animateur satirique John Oliver a réagi au scandale provoqué par la photo retouchée de Kate Middleton à l’occasion de la fête des mères, affirmant ne pouvoir exclure l’hypothèse qu’elle soit morte «il y a 18 mois».

Une drôle de rumeur. Connu pour son sens de l’humour acéré, l’animateur britannique John Oliver, qui rencontre un succès fulgurant depuis plusieurs années aux États-Unis à la tête de l’émission «Last Week Tonight With John Oliver», sur HBO, s’est exprimé à sa manière sur la communication catastrophique de la famille royale britannique depuis l’hospitalisation de Kate Middleton en janvier dernier.

Il a ainsi profité de son passage dans l’émission américaine «Watch What Happens Live», présentée par Andy Cohen, pour affirmer que, selon lui, la probabilité que la princesse de Galles soit morte «il y a 18 mois» n’était pas nulle, après le scandale autour de la photo retouchée publiée le 10 mars dernier à l’occasion de la Fête des Mères.

John Oliver is wondering what’s going on with Kate Middleton! #WWHL pic.twitter.com/vNAxWzj5Uc — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) March 13, 2024

«Je ne me sentais pas concerné. J’ai pensé : ‘Ignorons tout cela, et passons à autre chose’. Jusqu’à cette histoire de photoshop. Cela semble être géré de la pire manière qui soit pour le moment», a-t-il expliqué, avant de plaisanter sur le fait que ce type d’erreur permet de nourrir les plus folles rumeurs.

«Il y a une probabilité non nulle qu’elle soit morte il y a 18 mois. Ils sont peut-être en train de gérer cette histoire à la manière du film ‘Week-end chez Bernie’. Je ne dis pas que c’est le cas, je dis juste que ce n’est pas totalement exclut. Tant que le contraire n’aura pas été prouvé, et qu’on ne la voit pas avec le journal du jour à la main», a-t-il ajouté.

Une nouvelle photo probématique

Le 10 mars dernier, une photo montrant Kate Middleton entourée de ses enfants, soi-disant prise par le prince William, à l’occasion de la Fête des Mères, avait été postée sur les réseaux sociaux officiels du couple, avant que les modifications révélées mettent le doute sur son authenticité. Une situation qui a conduit l'AFP et d'autres grandes agences de presse à la dépublier de leurs sites, suivie par des excuses personnelles exprimées par la princesse de Galles qui a affirmé avoir elle-même édité le cliché.

Ce lundi 11 mars, une autre photo du couple, montrant Kate Middleton assise à l’arrière d’une voiture auprès du prince William, a également été présentée comme potentiellement modifiée, selon le site américain Page Six. Notamment en raison des briques apparaissant en arrière-plan, celles au-dessus de la voiture étant différentes de celles visibles à travers la fenêtre à travers laquelle Kate Middleton regarde. Ce qui ne fait qu’alimenter les plus folles rumeurs concernant la princesse de Galles.