Sharon Stone : ce producteur qui lui suggérait d'avoir des relations sexuelles avec Billy Baldwin pour améliorer son jeu

Sharon Stone a révélé le nom du producteur qui avait fait pression pour qu'elle ait des relations sexuelles avec sa co-star, Billy Baldwin, dans le but de «sauver» le film «Sliver».

Sharon Stone a finalement révélé le nom du producteur qui avait fait pression pour qu'elle ait des relations sexuelles avec une co-star, dans le but d'obtenir une «meilleure» performance. La star de «Basic Instinct» a confié que Robert Evans voulait qu'elle devienne intime avec Billy Baldwin pendant le tournage de «Sliver», en 1993.

«Il m'a appelée à son bureau. Il avait ces canapés très bas des années 1970 et 1980, donc je suis littéralement assise par terre, alors que j'aurais dû être sur le plateau», a déclaré Stone dans un épisode du podcast «Louis Theroux», lundi 11 mars. «Et il court dans son bureau avec des lunettes de soleil en m'expliquant qu'il a couché avec Ava Gardner et que je devrais coucher avec Billy Baldwin, parce que si je couchais avec Billy Baldwin, la performance de Billy Baldwin s'améliorerait, et nous avions besoin que Billy s'améliore dans le film parce que c’était le problème».

Sharon Stone, aujourd'hui âgée de 66 ans, a déclaré que Robert Evans pensait que coucher avec Billy Baldwin, aujourd'hui âgé de 61 ans, donnerait au couple une meilleure «alchimie à l'écran», ce qui «sauverait le film». La comédienne a commenté cette proposition indécente avec ironie : «Le vrai problème avec le film, c'était moi, parce que j'étais tellement tendue, et donc pas comme une vraie actrice qui pouvait simplement avoir des relations sexuelles avec lui et remettre les choses sur les rails. Le vrai problème, c'est que j'étais une connasse tellement rigide». La star a confié en outre qu’elle avait suggéré d'autres acteurs que Billy pour jouer dans le film – comme Michael Douglas – qu'elle dit considérer lui comme un professionnel.

Ces révélations de Sharon Stone ne sont pas du goût de Billy Baldwin, qui s’est défendu tant bien que mal en écrivant sur X (anciennement Twitter) ce mardi.

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?





Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?





Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024