Star Wars : Jake Lloyd, qui jouait le jeune Anakin Skywalker, est interné dans un centre pour problèmes de santé mentale

Jake Lloyd, acteur de Star Wars quand il était enfant, est interné depuis dix mois dans un centre pour problèmes de santé mentale, a fait savoir sa mère dans une récente interview.

Il n'a pas échappé à la malédition des enfants stars. Jake Lloyd, qui incarnait le jeune Anakin Skywalker dans le film Star Wars «La menace fantôme» quand il avait 9 ans, se trouve depuis dix mois dans un centre de réadaptation pour problèmes de santé mentale, vient d'annoncer sa mère.

Dans une interview exclusive publiée lundi par Scripps News, Lisa Lloyd a parlé du combat de son fils, aujourd'hui âgé de 35 ans, contre la maladie mentale. «Jake a commencé à avoir des problèmes au lycée», a déclaré Lisa Lloyd à Scripps News, se souvenant de la première fois où elle avait remarqué que la personnalité de son fils avait changé. «Il a commencé à parler de ‘réalités’. Il ne savait pas s'il était dans cette réalité ou dans une réalité différente. Je ne savais pas vraiment quoi répondre à cela», a-t-elle confié. Elle a ajouté qu'un jour, elle lui avait demandé s'il avait fait ses devoirs et qu’il lui avait répondu : «Je ne sais même pas si je dois le faire. Je ne sais pas dans quelle réalité je me trouve». Ce à quoi elle dit avoir répondu : «'Eh bien, tu es dans ma réalité aujourd'hui, donc tu dois faire tes devoirs'».Un médecin a à cette époque diagnostiqué un trouble bipolaire, explique-t-elle, ajoutant qu’aucun médicament ne fonctionnait.

Une rapide dégradation

Après quelque temps, Jake a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2007, se montrant enthousiaste à l'idée de commencer les cours au Columbia College de Chicago, raconte-t-elle. Cependant, les choses ont ensuite changé radicalement. «Il manquait beaucoup de cours et il me disait que les gens le suivaient», a-t-elle déclaré. Son fils prétendait alors voir des gens aux «yeux noirs» le regarder en public et que parfois, il conversait avec l’animateur du Daily Show, Jon Stewart, à travers son écran de télévision. Les médecins lui ont alors diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. «Quand ils lui ont finalement dit, cela l'a complètement plongé dans une dépression encore pire», a déclaré Lisa Lloyd, se souvenant d’une période très difficile durant laquelle son fils refusait de prendre ses médicaments car ne se rendant pas compte qu’il était malade.

Lisa a déclaré que Jake en était actuellement à environ 10 mois d'un séjour qui doit durer 18 mois dans un centre de réadaptation en santé mentale. Il a été interné après ce qu'elle appelle une crise psychotique survenue en mars 2023 après un accident de voiture. Lisa Lloyd fait savoir que son fils va mieux aujourd’hui, qu'il «devient un peu plus sociable».

«Toute ma vie scolaire était vraiment un enfer, et je devais faire jusqu'à 60 interviews par jour», avait déclaré le jeune homme en 2012 dans une récente interview au tabloïd britannique The Sun. «Les autres enfants étaient vraiment méchants avec moi... Ils faisaient le bruit du sabre laser à chaque fois qu'ils me voyaient. C'était complètement fou», avait-il expliqué, se souvenant des harcèlements de ses camarades de classe, jaloux lors du tournage du film, et des regrets qui l'ont poussé à arrêter définitivement de jouer. «J'ai appris à détester quand les caméras sont braquées sur moi», avait-il dit.