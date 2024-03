Jean-Michel Cohen : «Je suis millionnaire... Ceux qui ne sont pas contents : 'bossez autant que moi !'», estime le nutritionniste chez Jordan de Luxe

Le célèbre médecin et nutritionniste Jean-Michel Cohen est millionnaire et n’a pas honte de l’être, comme il l’a confié au micro de Jordan de Luxe. Il a révélé gagner 20.000 euros par mois, et conseillé à ceux qui trouveraient cela trop de «bosser autant que lui».

Jean-Michel Cohen dévoile être millionnaire, et ne pas avoir honte de gagner 20.000 euros par mois, a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission Chez Jordan. «Oui je suis Millionaire !», a confié sans filtre le célèbre médecin nutritionniste. «Je suis propriétaire de mon appartement. Je suis propriétaire de mon cabinet médical… Oui je suis millionnaire. Avoir un million d’euros quand vous habitez un grand appartement à Boulogne, c’est facile !», a-t-il ajouté.

«Je gagne 20.000 euros par mois. La dernière fois (qu’il a révélé ce montant publiquement, ndlr) je me suis excusé de cela, et puis j’ai réfléchi et je me suis dit que j’étais complètement con», a-t-il dit ensuite. «Aujourd’hui 20.000 euros avec tout ce que j’ai fait… C’est très bien. Je n’ai plus à avoir honte parce que je pense que j’ai fait suffisamment de choses pour se dire que je touche les bénéfices de ce que j’ai fait », estime Jean-Michel Cohen.

De gros droits d'auteur

Ce qui l’a rendu millionnaire dit-il, c’est principalement le livre «Savoir Maigrir», mais aussi (Savoir Manger) «Le guide des aliments», «qui a été extrêmement puissant, a-t-il dit. A l’époque si j'avais pu négocier, je pense que j’aurais eu le double. J’ai eu 900.000 euros pour ce livre. A 20 euros le livre ça faisait 18 millions pour l’éditeur», détaille Jean-Michel Cohen. «Sauf qu’à l’époque je ne savais pas négocier et aujourd’hui j’en vends moins mais je négocie mieux», se félicite-t-il.

Jean-Michel Cohen a indiqué que sa chaîne YouTube lui rapportait quant à elle 4000 euros par mois. A ceux qui pourraient penser qu’il gagne trop sa vie, il répond : «Bossez autant que moi». «Je n’arrête pas. Je travaille le week-end… Et je crée des choses ! J’invente des choses. Après j’ai eu cette chance d’avoir été poussé par mes parents pour faire des études. Les médecins ont quand même une vie plus confortable que la moyenne des gens», concède-t-il, faisant remarquer que sa spécialité n’est pas la mieux rémunérée.

«Si j’avais été chirurgien esthétique je gagnerais beaucoup plus. Il y a beaucoup de métiers où on gagne beaucoup plus d’argent, ophtalmo, chirurgien esthétique, les actes chirurgicaux en gastroentérologie… Ne croyez pas que les nutritionnistes soient les mieux lotis aujourd’hui.»