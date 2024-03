Matthew Perry : son beau-père évoque la mort de l'acteur, près de cinq mois après sa disparition

Le beau-père de Matthew Perry, Keith Morrison, s’est ouvert sur la difficulté de faire son deuil lors d'un podcast, près de cinq mois après le décès de l'acteur.

Un deuil difficile. Près de cinq mois après le décès de l’acteur Matthew Perry, le 28 octobre dernier, son beau-père a évoqué la mort de la star de «Friends». Invité du podcast Making Space, le journaliste a confié y penser tous les jours. «Comme d’autres me l’ont dit des centaines de fois. Cela ne disparaît pas encore», a-t-il expliqué. «C’est avec toi tous les jours. C'est avec toi tout le temps», poursuit-il, cité par The Hollywood Reporter. Le journaliste, qui n'a pas tari d'éloge sur Matthew Perry, le considérant comme une «personne plus grande que nature», a souligné qu'il pouvoir «encore en ressentir l’écho partout».

Un beau-père proche de son beau-fils

A l’instar des vedettes de «Friends», il a également expliqué que l’inoubliable interprète de Chandler se sentait bien avant sa disparition surprise à son domicile, provoquée par les effets aigus d'une prise de kétamine, selon le compte-rendu de son autopsie.

«Il l’a dit, et il ne l’avait pas dit depuis longtemps», a déclaré Keith Morrison. «C’est une source de réconfort, et en même temps, il n’a pas eu son troisième acte, et ce n’est pas juste», a poursuivi celui qui a épousé la mère de Matthew Perry, Suzanne Perry, au début des années 1980, revenant par ailleurs sur ses liens avec le comédien.

«J’étais là pour lui et il le savait. Et nous étions proches», a-t-il expliqué, précisant n’avoir «jamais essayé de remplacer son père, parce que les papas sont des papas».

Dimanche 10 mars, durant la 96e cérémonie des Oscars, l'acteur a été célébré lors de l'hommage rendu aux stars décédées.