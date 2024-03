États-Unis : Pierce Brosnan plaide finalement coupable pour sa randonnée dans les zones protégées du parc de Yellowstone

Pierce Brosnan vient de conclure un accord dans son affaire de randonnée illégale dans les sources chaudes du parc de Yellowstone, aux États-Unis.

Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, Pierce Brosnan a finalement plaidé coupable à l'une des deux accusations portées contre lui - à savoir un chef de déplacement à pied dans toutes les zones thermales et dans le canyon de Yellowstone, où les visiteurs doivent normalement rester sur les sentiers dûment autorisés.

L'acteur avait été accusé en novembre 2023 d’avoir erré dans la zone fragile et donc non autorisée au public des sources chaudes du parc national de Yellowstone. Il avait initialement plaidé non coupable.

L’acteur risquait une amende pouvant aller jusqu'à 5000 dollars (4590 euros), et six mois de prison. Au lieu de cela, il n'aura à payer que 1500 dollars.