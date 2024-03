Jeff Bezos accorde 50 millions de dollars à Eva Longoria à des fins caritatives

L'actrice Eva Longoria a reçu ce jeudi le Bezos Courage and Civility Award, un prix qui s'accompagne d'une récompense de 50 millions de dollars, décerné pour mettre à l'honneur des actions caritatives.

Jeff Bezos, et sa fiancée Lauren Sánchez, ont offert 100 millions de dollars (92 millions d'euros) dans le cadre du Bezos Courage and Civility Award - un prix décerné «aux personnes qui tentent de trouver des solutions à des problèmes complexes, tentent de rassembler et font preuve de civilité».

Cette année ce sont l’actrice, productrice et entrepreneure Eva Longoria et Bill McRaven, un amiral à la retraite de la marine et ancien chancelier du système de l'Université du Texas, qui sont les récipiendaires. A ce titre, ils recevront donc chacun 50 millions de dollars.

L'éducation en priorité

Dans un communiqué, Bill McRaven a déclaré qu'il souhaitait utiliser ce don pour se concentrer sur trois domaines : l'éducation des enfants des anciens combattants décédés, en particulier dans la communauté des opérations spéciales, la santé mentale et les performances cérébrales des anciens combattants, et l’aide à la formation des futurs chefs militaires.

Eva Longoria, qui a notamment joué dans la série «Desperate Housewives», œuvre depuis plusieurs années dans les domaines de l'éducation et l'aide à l’entrepreneuriat dans les communautés latino-américaines. Elle a créé une fondation - la Fondation Eva Longoria - qui vise ainsi à mettre en relation les membres de ces communautés résidant dans des zones à faible revenu avec des mentors. Eva Longoria dispose également d'un fonds pour aider les petites entreprises appartenant à des Latinos à démarrer.

«Bien sûr, je suis personnellement honorée et ravie, mais je suis encore plus enthousiasmée par l'impact que je pense que nous pouvons avoir sur ce pays en investissant dans la force de la communauté latino-américaine», a déclaré Eva Longoria à CNN. «Les Latinos aux États-Unis constituent un groupe en croissance rapide avec un potentiel extraordinaire, mais nous manquons de manière disproportionnée des opportunités d'infrastructure dont nous avons besoin, et je suis ravie d'investir dans cette opportunité.»

Jeff Bezos, qui ne dirige plus depuis juillet 2021 Amazon, qu'il avait fondé en 1994 mais en reste toujours le premier actionnaire, a promis en 2022 de consacrer la majorité de sa fortune à des œuvres caritatives. Et le milliardaire a de quoi faire… En ce mois de mars 2024, il a retrouvé la première place de l'index mondial des milliardaires de Bloomberg, devançant le patron de Tesla, SpaceX et X, Elon Musk, qui lui avait pris la première place en 2021. Selon le classement, la fortune de Jeff Bezos s'élève désormais à 200 milliards de dollars, dépassant celle d’Elon Musk, évaluée à 198 milliards de dollars.