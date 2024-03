Meghan Markle dévoile une mystérieuse marque autour de l'art de vivre

Alors que la famille royale fait face à la polémique, avec la photo retouchée de Kate Middleton, Meghan Markle a dévoilé jeudi une nouvelle marque tournée vers l'art de vivre, baptisée «American Riviera Orchard».

L'enseigne porte le nom de la résidence californienne dans laquelle Meghan Markle et le prince Harry résident. La duchesse de Sussex a lancé, ce jeudi 14 mars, «American Riviera Orchard» («le verger de la riviera américaine», en français), une marque autour de l’art de vivre. Une annonce qui n’avait pas été préméditée.

Un profil Instagram est visible depuis quelques heures, et compte déjà plus de 300.000 abonnés. Dans une story éphémère publiée jeudi 14 mars, une vidéo montre une personne placer des fleurs dans un vase, ou encore Meghan Markle dans une cuisine. Le site internet de cette marque, dont on ne connaît que peu de détails pour le moment, donne uniquement à voir un logo brodé.

Une suite de son ancien blog «The Tig»

Si l’un des porte-paroles de l’Américaine a confirmé à l'AFP sa participation à ce nouveau projet sans en révéler davantage, la marque est attendue comme une suite de l'ancien blog à succès «The Tig», que l'actrice avait fermé avant de se marier avec le duc de Sussex, fils cadet du roi Charles III.

Le couple princier avait annoncé en 2020 se mettre en retrait de la famille royale et s'était installé en Californie. Leur compte Instagram n'a pas été alimenté depuis.

Pour autant, Harry et Meghan n'ont pas quitté la sphère médiatique. Ils avaient notamment critiqué la famille royale dans une série documentaire sur Netflix et dans une autobiographie écrite par le prince.