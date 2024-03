Kate Middleton : le photographe qui a récemment immortalisé la princesse de Galles à l'arrière d'une voiture prend la parole

Alors que la photo retouchée de Kate Middleton n’en finit pas de faire du bruit, le photographe qui a pris un autre cliché récemment publié et très commenté, celui du prince William et de la princesse de Galles à l’arrière d’une voiture, a pris la parole.

Dans le sillage de la photo retouchée de Kate Middleton publiée par Kensington pour la fête des mères, la photo du prince William assis à l'arrière d'une voiture avec une femme qui a tout l’air d’être son épouse Kate Middleton, fait face à des rumeurs de falsification.

Le photographe Jim Bennett qui dit avoir pris le cliché du couple alors qu’il quittait Windsor ce lundi 11 mars, a pris la parole pour expliquer dans quelles conditions il l’avait réalisé.

Dans une interview pour le magazine Hello ! publiée ce 15 mars Jim Bennett confie qu’il ne s'attendait à voir ce jour-là que le prince William alors qu'il se rendait à Windsor pour le service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres.

«Nous travaillons un peu à Windsor et deux publications nous ont demandé d'avoir une première photo du prince William se rendant au service à l'abbaye de Westminster», explique-t-il à HELLO!



«Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que, assise à côté de lui, jusqu'à ce que nous le regardions sur un ordinateur, il y avait Kate !»

Interrogé sur l’authenticité de cette photo, Jim Bennett a répondu : «Je suis photographe depuis plus de quarante ans, c'était important pour nous car on nous a demandé de prendre une photo de William, ce que nous avons fait, même si ce n'était pas la meilleure photo».

«Sur une échelle de un à dix, c'est probablement la pire photo que j'ai faite depuis dix ans, côté voiture. Une situation s'est présentée, il a fallu la saisir très rapidement. Si j'avais pris une photo correcte, de bonne qualité photo, en regardant ça, je ne pourrais pas publier une photo aussi mauvaise que celle-là si je ne pensais pas que c'était important».

«Il se trouve que [Kate] était assise à côté de lui même si on ne la distingue pas clairement, on peut voir qu'elle détourne le regard et ce n'est que la confirmation de ce que leur bureau de presse a affirmé à savoir qu'elle était dans le véhicule avec lui».

Est-ce que ces propos suffiront à faire taire les rumeurs sur la photo ? Rien n’est moins sûr… Les théories et autres détournements pullulent sur la Toile.