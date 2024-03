Carla Bruni : la chanteuse continue à suivre un traitement pour éviter une rechute de son cancer

Quatre ans après avoir vaincu un cancer du sein, la chanteuse et ancienne première dame Carla Bruni s’est confiée sur son combat contre la maladie, et le traitement qu’elle doit continuer à suivre pour réduire le risque de récidive.

Il y a quelques mois, Carla Bruni a révélé sur les réseaux sociaux avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2019. «Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer. Mais j’ai eu de la chance, mon cancer n’était pas encore agressif», avait-elle déclaré dans une vidéo.

Si la chanteuse de 56 ans a vaincu la maladie, elle doit quand même continuer à suivre une hormonothérapie pour éviter toute rechute. En effet, l’ancienne première dame a confié au micro du podcast «Allez j'ose !» qu’elle devait prendre «un médicament actif qui réduit les tumeurs, qui fait disparaître les cellules cancéreuses».

«C’est un traitement oncologique qui est fait, en général, pour les cancers hormonodépendants», a expliqué Carla Bruni, précisant que cette petite pilule, elle devra la prendre tous les jours durant «cinq ou sept ans».

«ça me faisait grossir, mes cheveux tombaient…»

Au cours de l’entretien, l’interprète de «Quelqu’un m’a dit» a expliqué que l'hormonothérapie provoque plusieurs effets secondaires, qui ont été particulièrement difficiles à vivre les deux premières années. «Ça me donnait des douleurs, ça me faisait grossir, mes cheveux tombaient… Il y a mieux comme moment à passer», a-t-elle confié.

Malgré tout, elle a poursuivi ce traitement, dont lui avait parlé un proche. «Un jour, un ami à moi m'a dit que sa mère avait eu une rechute de la même maladie que moi et qu'elle n'était pas opérable parce qu'elle était très âgée. Donc ils lui avaient simplement donné l'hormonothérapie, et en six mois de traitement, sa tumeur d'un centimètre avait disparu», a raconté Carla Bruni, maman d’Aurélien, dont le père est l’écrivain Raphaël Enthoven, et de Giulia, fruit de ses amours avec Nicolas Sarkozy.

Pour rappel, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Détecté tôt, il est guéri dans 90 % des cas, rappelle la ligue du cancer sur son site. Toutefois en France, 1,3 million de femmes de 50 à 74 ans n’ont jamais participé à un dépistage du cancer du sein.