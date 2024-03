David Guetta : qui est Jessica Ledon, la mère du fils du célèbre DJ ?

David Guetta est de nouveau papa. A 56 ans, le célèbre DJ a annoncé la naissance de son troisième enfant, fruit de ses amours avec Jessica Ledon, une Cubaine de 32 ans, avec qui il partage sa vie depuis 2016.

Ce dimanche 17 mars, David Guetta a annoncé la naissance de son troisième enfant. «L’amour est dans l’air. Bienvenue Cyan», peut-on lire en légende d’une adorable photo, montrant l’artiste auprès de son bébé et de sa compagne.

Si le DJ de 56 ans avait déjà deux enfants, Tim Elvis, (9 ans) et Angie (15 ans), nés de son mariage long de vingt ans avec Cathy Guetta, il s’agit du premier bébé pour sa compagne Jessica Ledon.

D’origine cubaine, la jeune femme, âgée de 32 ans, est mannequin, actrice et productrice, comme l’indique sa présentation sur son compte Instagram. Elle a participé à la saison 3 de «Model Latina» en 2010 (et fini 7e du programme) avec de signer avec la prestigieuse agence Talent Direct. On a depuis notamment pu la voir en 2014 dans le clip «Stupid Love» de Jason Derulo.

David Guetta et Jessica Ledon se sont rencontrés pour la première fois en 2014. Ils ont été amis avant que leur relation ne devienne amoureuse. Ils sont apparus pour la première fois officiellement en couple en 2016, lors d'un dîner d’Etat donné à l’Elysée en l’honneur du président cubain Raul Castro.

Le 17 novembre dernier, ils avaient annoncé ensemble attendre un heureux événement.