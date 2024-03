«Heureuse et détendue» : Kate Middleton aperçue en visite dans une ferme ce week-end avec William, selon la presse britannique

Ce week-end, Kate Middleton a été aperçue dans une ferme locale, près de Windsor, au côté de son mari. La princesse de Galles semblait «heureuse et détendue».

Elle reprend du poil de la bête. Depuis son opération chirurgicale de l'abdomen, en janvier dernier, Kate Middleton se fait rare et les rumeurs sur son état de santé vont bon train sur les réseaux.

Mais que les fans se rassurent, elle semble aller beaucoup mieux. En effet, Kate Middleton a été aperçue ce week-end dans une ferme située dans les environs de Windsor, et qu’elle apprécie tout particulièrement.

Accompagnée de son époux le prince William, elle regardait des produits dans une boutique et semblait «heureuse, détendue et en bonne santé», ont déclaré auprès du Sun plusieurs personnes.

