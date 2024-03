Photo retouchée de Kate Middleton : un cliché officiel montrant la reine Elizabeth II avec ses petits-enfants également retouchée

Selon les analyses d’une agence spécialisée, la photographie de la reine Elizabeth II entourée de ses dix petits-enfants, publiée en avril 2023 par les palais de Kensington et Buckingham, a bien été «digitalement retouchée», révèle le site américain du New York Post.

Une confiance érodée. Après le scandale provoqué par la photographie retouchée publiée par Kate Middleton à l’occasion de la Fête des Mères la semaine dernière, le doute sur l’authenticité des contenus partagés par la famille royale sur les réseaux sociaux ne cesse de grimper. Aussi, la banque américaine Getty Images, une agence photographique américaine réputée, a procédé à une vérification minutieuse de l’ensemble des photos émanant des palais de Kensington et de Buckingham, rapporte le site américain du New York Post.

Et ils sont arrivés à la conclusion que le cliché publié le 21 avril 2023, montrant la reine Elizabeth II entourée de ses petits-enfants à l’occasion de son 97e anniversaire, six mois après sa disparition, a bien été «digitalement retouchée à la source». Une mention qui figure désormais dans les informations liées à cette photo.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.





This photograph - showing her with some of her grandchildren and great grandchildren - was taken at Balmoral last summer.





The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023