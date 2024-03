Dr Dre : le rappeur a reçu son étoile sur le Walk of Fame

Dr Dre était entouré des figures emblématiques du rap lorsqu'il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, ce mardi 19 mars, devenant le 2.775ème lauréat depuis sa création en 1961.

Une légende du hip-hop. Le rappeur et producteur Dr Dre a reçu son étoile ce mardi 19 mars sur le Hollywood Walk of Fame, célèbre trottoir du quartier d’Hollywood à Los Angeles (États-Unis), rendant hommage à divers artistes de l'industrie du spectacle.

«Je suis incroyablement reconnaissant pour votre soutien tout au long de ces années (...) Merci beaucoup. Ce qui est vraiment bien, c'est que je n’ai pas encore fini. Tu ferais mieux de croire qu'il y a beaucoup plus à venir», a déclaré l’artiste âgé de 59 ans lors de la cérémonie.

The Dr. is in! Congrats to Dr. Dre on being our newest Walk of Famer! @imagerybyoscar/HCC #walkoffame pic.twitter.com/FbM9eesoov — Walk of Fame (@WalkofFameStar) March 20, 2024

Plusieurs grosses pointures de l’industrie étaient présentes pour honorer Dr Dre, à l’instar de Jimmy Lovine, cofondateur de «Dre's Beats Electronics» et président du label d'«Interscope Geffen A&M», qui a qualifié son partenaire en affaire de «meilleur de tous les temps» dans un discours émouvant.

Son ami de longue date Snoop Dogg s’est également exprimé lors de l'événement : «Je veux me remercier d'avoir écouté Dre au fil des années et de l'avoir laissé être mon professeur, mon mentor, mon frère, mon tuteur, mon protecteur et, plus important encore, un bon ami» s’est-il amusé.

Snoop Dogg drops some bars for Dr. Dre at the podium in honor of him getting Hollywood Star Walk Of Fame pic.twitter.com/ayq7nwiyIw — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod (@big_business_) March 19, 2024

Il a ensuite interprété un rap exclusif pour son « frère d'une autre mère», sous les acclamations du public.

3 AVC depuis 2021

Les rappeurs Eminem et 50 Cent étaient également présents dans le public pour apporter leur soutien à leur partenaire de musique et de scène. Pour rappel, en 2022, Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent se sont tous produits lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, avec Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

L'artiste, neuf fois lauréat d'un Grammy Award, a commencé sa carrière en co-fondant le groupe révolutionnaire NWA, qui a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award, pour l'ensemble de sa carrière, en 2024.

Récemment, dans le podcast «This Life of Mine», Dr Dre a révélé qu'il avait subi trois accidents vasculaires cérébraux depuis son anévrisme cérébral en 2021.