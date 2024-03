Eminem : après quatre ans d’absence, le rappeur va sortir un nouvel album cette année

Eminem, de son vrai nom Marshal Mathers III, devrait sortir son premier album studio depuis quatre ans cette année.

Un album attendu par tant de fans. Lors d’une interview dans l'émission Jimmel Kimmel Live!, ce mardi 19 mars, Dr. Dre a révélé que le rappeur Eminem reviendrait avec un nouvel album en 2024, quatre ans après son dernier opus «Music to Be Murdered By».

«Laissez-moi vous dire quelque chose, laissez-moi vous expliquer quelque chose tout de suite : Eminem travaille sur son propre album qui sortira cette année», a déclaré l’artiste, aux côtés de Snoop Dogg et 50 Cent.

Dr. Dre confirms Eminem is working on a solo album that will drop this year. pic.twitter.com/xVy8SbL81I — XXL Magazine (@XXL) March 20, 2024

Il a poursuivi : «En fait, je lui ai parlé et il m'a dit que je pouvais faire cette annonce ici même dans cette émission. Donc il a un album qui sort, j'ai des chansons dessus et c'est le feu. En fait, je vais écouter l'album en entier pour la première fois demain».

Toutefois, la tracklist, le nom du projet et la date de sortie n’ont pas encore été dévoilés.

«le meilleur MC de tous les temps»

Malgré un album compilation sorti en 2022, «Curtain Call 2», le dernier album studio inédit d’Eminem date de janvier 2020, «Music to Be Murdered By». La version de luxe du 11e opus, «Music to Be Murdered By – Side B», est parue en décembre 2020 avec seize nouvelles chansons.

Lors d’une récente interview sur le podcast de James Corden, Dr. Dre est revenu sur sa première séance studio avec Eminem, dans le bureau de Jimmy Iovine, le patron d’Interscope, déclarant : «Je pense que c’est le meilleur MC (Maître du micro) de tous les temps, un point c’est tout. Bien sûr, il y aura des discussions à ce sujet parce que c’est un Blanc. Je ne pense pas que quiconque rappe puisse toucher Eminem au micro».

Eminem était d'ailleurs présent, ce mardi 19 mars, sur Hollywood Boulevard aux côtés de 50 Cent et de Snoop Dogg pour célébrer l’étoile de Dr. Dre, son ami et collaborateur depuis de nombreuses années.