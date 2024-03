Famille royale d'Angleterre : une nouvelle période traumatisante, après la terrible année 1992 ?

Depuis un peu plus d’un an, la famille royale britannique enchaîne les épreuves. Une série d’événements malheureux qui font immédiatement penser à l’année 1992, que la reine Elizabeth II avait elle-même qualifié d’«annus horribilis».

Les épreuves de la vie. En juin 1992, lors d’une allocution télévisée organisée pour célébrer ses 40 ans de règne, la reine Elizabeth II avait qualifié, à la surprise générale, l’année qui venait de s’écouler d’«annus horribilis». La souveraine, dans une rare expression d’émotion personnelle, s’était montrée particulièrement touchée par une série d’événements qui avaient secoué la famille royale les mois précédents. Dont les révélations sur les problèmes intimes du prince Charles avec Lady Diana, la séparation du prince Andrew, le divorce de la princesse Anne, ainsi que l’incendie ayant ravagé le Château de Windsor.

Cinq ans plus tard, un autre drame, le décès de Diana Spencer dans un accident de la circulation à Paris, venait frapper au cœur ses deux fils, William et Harry, et endeuiller l’ensemble de la population britannique. Aussi, depuis un peu plus d’un an, la famille royale ne cesse d’affronter les épreuves. En septembre 2022, la reine Elizabeth II s’éteignait après 70 ans de règne, et déjà, les tensions familiales étaient perceptibles.

Accusation de racisme et scandale sexuel

Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, avaient exprimé leur souhait de prendre de la distance avec le reste de la famille royale, après les accusations de racisme de l'ancienne actrice en 2021. Lors des funérailles de la reine, le prince Andrew se présentait sans son uniforme militaire après avoir été déchu de ses titres par sa mère en raison des plaintes le visant pour abus sexuels aux États-Unis. En janvier 2023, c’est encore le prince Harry qui semait le trouble en publiant des mémoires truffés de détails intimes.

Bien sûr, il y a eu le couronnement du roi Charles III en mai 2023, avec plusieurs jours de célébrations. Une joie de courte durée toutefois pour le souverain qui, en janvier dernier, découvrait être atteint d’un cancer. Au même moment, le prince Harry s’est lancé dans une bataille avec le gouvernement britannique sur le maintien de son service de sécurité personnel lors de ses visites en Angleterre. De son côté, le prince Andrew s'était retrouvé au cœur d’une fiction produite par Netflix, centrée sur son interview désastreuse accordée à la BBC en 2019, à propos de ses relations avec Jeffrey Epstein et des accusations de viols à son encontre.

L’hospitalisation de Kate Middleton, en janvier dernier, pour une opération de l’abdomen a, elle aussi, été un coup dur pour la famille royale. La pression médiatique implacable autour de son état de santé, les accusations autour de la photo retouchée publiée le jour de la fête des mères britannique, et les théories du complot qui se sont multipliées derrière, ont certainement participé à forcer la main de la princesse de Galles à divulguer sa maladie au grand public. Une nouvelle épreuve, autrement plus dramatique, à laquelle la famille royale britannique va devoir faire face. Encore une fois sous le regard du monde entier.