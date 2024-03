Kate Middleton : la princesse de Galles annonce être atteinte d’un cancer et suivre une chimiothérapie

C’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du palais de Kensington que Kate Middleton a annoncé que son opération abdominale en janvier dernier a révélé la présence d’un cancer. Elle précise suivre désormais une chimiothérapie.

Une onde de choc colossale. Kate Middleton s’est exprimée sur son opération de janvier dernier, et de son absence, dans une vidéo pré-enregistrée diffusée sur les réseaux sociaux du palais de Kensington. Elle y révèle que la présence d’un cancer a été décelée. Et qu’elle suit désormais un traitement de chimiothérapie à titre préventif.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Voici la traduction complète de ses propos : «Je voulais prendre cette opportunité pour vous remercier personnellement pour tous les formidables messages de soutien et pour votre compréhension pendant ma convalescence post opératoire. Ces derniers mois ont été particulièrement difficile pour l’ensemble de notre famille. Mais j’ai été prise en charge par une équipe médicale formidable qui a pris grand soin de moi. Et je leur en suis reconnaissante.

En janvier, j’ai subi une opération majeure de l’abdomen à Londres, et à ce moment, l’avis était que mon état ne présentait pas de risque cancéreux. L’opération a été un succès. Cependant des tests menés après l’opération ont révélé la présence d’un cancer. Mon équipe médicale a alors conseillé que je suive un traitement de chimiothérapie à titre préventif. Et je suis actuellement dans la première étape de ce traitement.

Cela a forcément été un choc profond, et William et moi-même avons tout mis en œuvre afin de gérer et de digérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a pris du temps. Il m’a fallu du temps pour récupérer de l’opération afin de pouvoir débuter mon traitement. Mais encore plus important, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d’une manière qu’ils puissent comprendre et pour les rassurer sur le fait que ça va aller.

Comme je leur ai dit, je vais bien. Je suis plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aident à guérir dans ma tête mon corps, et mon esprit. Avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort et de réassurance. Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont tant d’entre vous avez fait preuve. Cela représente tellement pour nous deux.

Nous espérons que vous comprendrez que, en tant que famille, nous avons désormais besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je suis mon traitement. Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de bonheur. Et il me tarde de revenir quand j’en serais capable. Mais aujourd’hui, je dois me concentrer sur mon rétablissement total.

À cet instant précis, je pense également à tous ceux dont la vie a été affectée par le cancer. À tous ceux qui affronte cette maladie, sous n’importe quelle forme, s’il vous plaît ne perdez pas la foi ni l’espoir. Vous n’êtes pas seuls».