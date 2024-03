Cancer de Kate Middleton : Blake Lively présente ses excuses après s'être moquée de la photo retouchée

Blake Lively a confessé, hier, être «mortifiée» à propos de sa blague postée le 15 mars dernier sur son compte Instagram sur la photo retouchée de Kate Middleton après que celle-ci a révélé être atteinte d’un cancer.

Faute avouée, et pardonnée ? Blake Lively a tenu à s’excuser personnellement, ce samedi 23 mars, pour sa blague réalisée le 15 mars dernier sur son compte Instagram à propos de la photo retouchée de Kate Middleton.

La comédienne explique être «mortifiée» après l’annonce réalisée la veille par la princesse de Galles sur son cancer, et la chimiothérapie préventive qu'elle doit suivre désormais.

© Capture Instagram @blakelively

«Je suis certaine que tout le monde s’en fiche aujourd’hui mais je me sens obligée de revenir sur un point. J’ai posté un message idiot sur l’excitation autour de la photo retouchée, et oh mon dieu, j’en suis mortifiée aujourd’hui. Je m’excuse. J’envoie de l’amour et mes meilleurs vœux à tous», peut-on lire dans sa story Instagram.

Dans le message posté le 15 mars, supprimé depuis, Blake Lively avait publié un cliché d’elle au bord d’une piscine, tenant dans la main une boisson dont elle est l’égérie publicitaire, avec un citron disproportionné en l’air, ainsi qu’un bras droit avec un pouce levé grossièrement photoshopé pour se moquer de la photo retouchée publiée le jour de la fête des mères britannique, et des théories du complot qui se sont multipliées derrière.