Cancer de Kate Middleton : comment écrire à la princesse de Galles pour la soutenir

Un peu de réconfort. Depuis l’annonce du cancer de Kate Middleton, ce vendredi 22 mars, les marques de soutien affluent du monde entier sur les réseaux sociaux. Aussi, le spécialiste de la famille royale, Bertrand Deckers, a expliqué sur CNEWS que les Français qui souhaiteraient exprimer personnellement leur soutien à la princesse de Galles peuvent la contacter par courrier à l’adresse suivante : HRH The Princess of Wales, Adelaide Great Park, Berkshire, SL4 2AG, Royaume Uni.

«Elle ne comprend pas le français», précise toutefois Bertrand Deckers, donc il sera important de maîtriser un minimum la langue de Shakespeare avant de se lancer dans la rédaction d’une lettre.

Le spécialiste de la famille royale révèle également que Kate Middleton met un point d’honneur à répondre au courrier autant que possible. Le roi Charles III aurait reçu plus de 7.000 lettres après l’annonce de son cancer. La princesse de Galles pourrait en recevoir plus de 50.000, selon les estimations.

Dans un communiqué publié hier relayé par la BBC, le palais de Kensington a indiqué que le prince William et Kate Middleton ont été «profondément touchés» par les nombreux messages de soutien exprimés depuis vendredi, et qu’ils sont reconnaissants envers le public de comprendre et respecter leur besoin d’intimité au moment où leur famille traverse cette terrible épreuve.