Diddy : la réaction de 50 Cent aux perquisitions des propriétés du rappeur

Le rappeur 50 Cent, qui n’a jamais caché sa détestation de Sean «Diddy Combs», a commenté les perquisitions de ses propriétés par des agents fédéraux sur Instagram. Assurant que cela ne faisait que confirmer son opinion à son propos.

Il a sorti le pop-corn. Alors que Sean «Diddy» Combs voyait deux de ses propriétés, à Los Angeles et à Miami, être perquisitionnées simultanément par des agents fédéraux ce lundi 25 mars, le rappeur 50 Cent n’a pas manqué l’occasion de commenter les déboires judiciaires de celui pour lequel il n’a jamais caché son aversion.

Dans un premier message posté sur Instagram (supprimé depuis, ndlr), il a commenté les images montrant les deux fils de P. Diddy, Justin et King Combs, menottés au milieu d’agents fédéraux armés. «Cette merd… devient bien réel. Les fédéraux dans les propriétés, mince, ils ont mis les menottes aux enfants», a-t-il posté. Le rappeur n’a pas tardé à publier un deuxième message à propos des perquisitions.

«Maintenant, ce n’est plus ‘Diddy l’a fait’. C’est ‘Diddy est cuit’. Ils n’interviennent pas comme ça s’ils n’ont pas un dossier», peut-on lire. Quelques heures plus tard, 50 Cent a commenté l’information, non vérifiée au moment où il s’exprimait, du jet privé de Sean «Diddy Combs» dont le journal de bord laissait entendre qu’il avait décollé en direction du Cap-Vert – un pays qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis – au moment des perquisitions.

«Oh ce truc est un film de cinéma. Je vous l’avais dit, mais vous ne vouliez pas m’écouter», peut-on lire.

Selon le site américain TMZ, le jet privé de Sean «Diddy Combs» se trouverait actuellement non loin de l’île d’Antigua, dans les Caraïbes. Le rappeur a, quant à lui, été filmé à l’aéroport de Miami où, selon plusieurs témoins, il aurait été empêché de monter à bord d’un autre appareil par des agents fédéraux. Il ne serait pas été mis en état d’arrestation pour le moment, précise TMZ.