Robert Pattinson et Suki Waterhouse deviennent parents pour la première fois

L'acteur Robert Pattinson est devenu papa pour la première fois. Sa compagne, l'actrice Suki Waterhouse a donné naissance à leur premier enfant.

Félicitations aux heureux parents. Robert Pattinson et Suki Waterhouse ont accueilli leur premier enfant, a ce mardi annoncé le Daily Mail. La comédienne et chanteuse britannique de 31 ans et l'acteur de 37 ans vont donc découvrir ensemble les joies de la maternité et de la paternité.

En novembre dernier, Suki Waterhouse avait annoncé sa grossesse en se produisant sur la scène du Corona Capital, à Mexico. «J’ai décidé de porter quelque chose d’étincelant aujourd’hui pour essayer de vous distraire de quelque chose d’autre qui est en train de se passer», avait-elle déclaré.

Suki Waterhouse just confirmed onstage that she's pregnant!





"I decided to wear something sparkly today to try to distract you from something else thats going on... I'm not sure it’s working" pic.twitter.com/qH0XaPLN7r

— suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023