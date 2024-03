Shakira : après son clip sexy avec Lucien Laviscount (Emily in Paris), la star dîne avec l'acteur alimentant la rumeur d’une romance

A l'issue de son concert surprise à Times Square, ce mardi, Shakira a été photographiée au côté de l'acteur Lucien Laviscount, alimentant les rumeurs d'une romance entre la star colombienne et l'acteur d'«Emily in Paris».

Un duo qui fait parler. Shakira, 46 ans, et le comédien Lucien Laviscount, 31 ans, ont été photographiés ensemble à New York après son concert surprise à Times Square ce mardi 26 mars, performance à laquelle l'acteur a d'ailleurs assisté, ont révélé ce mercredi, Entertainment Tonight et TMZ. De quoi alimenter la rumeur d’une romance entre l’interprète de «Waka Waka» et l’acteur d’«Emily in Paris» sur la toile.

«Oh mon dieu Shakira et Lucien Laviscount ensemble après son concert à New York», «Attendez, Shakira sort réellement avec Lucien Laviscount ?», ont réagi plusieurs internautes sur le réseaux X, après la publication de ces clichés, montrant le duo se rendant ensemble au très select restaurant italien Carbone.

Un clip sexy la semaine dernière

Des photos partagées une semaine après la publication du nouveau et très sexy clip de Shakira, «Punteria», extrait de son nouvel album «Las Mujeres Ya No Lloran», la montrant lovée dans les bras de l'acteur torse nu. Une séquence vidéo accompagnée de posts promotionnels sur les réseaux de la star, qui ont mis le feu aux poudres. Pour l'heure, rien ne confirme toutefois que le duo entretient une relation.

Depuis l'annonce de sa rupture du footballeur espagnol Gerard Piqué, en juin 2022 après douze ans de vie commune et la naissance de leurs deux enfants, de nombreuses romances ont été prêtées à la star colombienne.

Lucien Laviscount vient s'ajouter à une longue liste de supposés prétendants, à l'instar de Tom Cruise, aperçu au côté de Shakira lors du Grand prix de Formule 1 de Miami en mai dernier, puis du pilote Lewis Hamilton l'été dernier, avec qui elle a passé quelques jours de vacances, ou encore le rappeur Drake.