Les internautes s'amusent du dîner entre Snoop Dogg, Robert de Niro et Austin Butler

Ce vendredi, le rappeur américain Champ Medici a publié une photo d'un dîner organisé avec la star du hip-hop Snoop Dogg, accompagné de son fils, d'Austin Butler et de Robert de Niro. Les internautes se sont amusés de ce curieux mélange de stars.

Snoop Dogg, Champ Medici, Robert de Niro et Austin Butler. Voilà le casting improbable d'un dîner entre père et fils stars du rap américain et du cinéma hollywoodien, organisé ce vendredi soir à Malibu.

Sur une photo publiée par l'un d'entre eux, le rappeur Champ Medici - alias Cordell Broadus, le fils de Snoop Dogg -, on peut voir le quatuor assis sur un canapé avec un large sourire. Snoop Dogg y revêt d'ailleurs un accoutrement assez spécial, aux couleurs du drapeau américain. En effet, il s'agit d'un costume qu'il portera en tant que correspondant de la NBC pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Outre cette photo, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, montrant Robert de Niro et Snoop Dogg plaisanter ensemble sur leurs origines. «Tu ne savais pas que j'avais de l'Italien dans le sang, hein ?», a ironisé le rappeur. Avant que l'acteur oscarisé ne réponde : «Si, je le savais».

Austin Butler hanging out with Snoop Dogg and Robert DeNiro was definitely not what I expected to see today pic.twitter.com/g9S9gWEdEZ — AB (@austinbutlerish) March 29, 2024

On ne connaît pas les raisons exactes qui ont permis cette réunion ni ce sur quoi ont porté les discussions. Et si certains s'imaginent une collaboration entre les quatre hommes, la plupart des internautes ont savouré les images de cette improbable réunion. «Austin Butler sortant avec Snoop Dogg et Robert de Niro n'était pas vraiment ce que je m'attendais à voir aujourd'hui», écrit l'un d'eux sur X, anciennement Twitter.

Snoop Dogg n'est d'ailleurs pas étranger au monde du 7e art puisqu'il a été à l'affiche d'une trentaine de films, parfois dans son propre rôle. En février, il a été la tête d'affiche du film «The UnderDoggs», une comédie potache dans le milieu du football américain, sorti directement sur plate-forme.