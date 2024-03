Sydney Sweeney : l'actrice dément participer à un projet de film avec Johnny Depp

L'actrice Sydney Sweeney, actuellement à l'affiche du film horrifique «Immaculée», a démenti une rumeur la liant au film «Day Drinker» aux côtés de Johnny Depp. L'annonce avait été faite par un journaliste américain et avait provoqué un tollé parmi les fans de l'actrice.

Retournement de situation à Hollywood. Ce samedi, Jeff Sneider, un journaliste américain influent à Hollywood, a publié dans sa newsletter que l'actrice Sydney Sweeney, à l'affiche du film d'horreur «Immaculée», avait rejoint le casting du long-métrage «Day Drinker», dont le rôle principal est tenu par Johnny Depp.

Face au tollé provoqué par cette annonce, notamment par sa communauté de fans inquiète, Sydney Sweeney a réagi sur son compte X (anciennement Twitter) : «Réveillée avec des 'rumeurs', quand bien même, allez voir 'Immaculée' au cinéma ce week-end !».

woke up to rumors anyways go see @ImmaculateMovie in theaters this weekend! — Sydney Sweeney (@sydney_sweeney) March 30, 2024

Plusieurs médias indépendants ont également infirmé les rumeurs, soutenant que les agents de l'actrice leur avaient confirmé qu'il s'agissait d'une fausse information.

Toutefois, le journaliste Jeff Sneider a largement persisté, ce samedi, que son exclusivité lui avait été soufflée par «trois sources différentes» et a critiqué les agents de Sydney Sweeney, qui ne lui ont pas répondu. «Ils disent que j'ai 'créé un bazar'. Mais devinez quoi ? Les fausses histoires ne créent pas de bazar... Contrairement aux vraies histoires. Désolé d'avoir ruiné la grosse annonce au Festival de Cannes», a-t-il soutenu sur X. L'homme a d'ailleurs réagi au tweet de l'actrice avec un succinct «un non démenti».

Un thriller fantastique dont l'action se passe en partie en France

Mais alors, qu'en est-il de ce long-métrage, «Day Drinker» ? Scénarisé par Zach Dean - «Fast and Furious X», «The Tomorrow War» - et réalisé par Marc Webb - «500 jours ensemble» ainsi que les deux volets de «The Amazing Spider-Man» avec Andrew Garfield -, ce film est centré autour d'une barmaid endeuillée par la mort de son amant et faisant la rencontre d'un énigmatique étranger.

Selon les premiers éléments de scénario qui ont pu être présentés à la presse, il s'agirait d'un thriller incluant du surnaturel, avec des thématiques liées à «l'amour, l'amitié et la vengeance». L'action du film se situe en Espagne, au Portugal et en France.

Accusé publiquement de violences conjugales, sans être condamnées devant un tribunal, Johnny Depp, aujourd'hui âgé de 60 ans, avait tourné avec Maïwenn pour «Jeanne du Barry». Mais dans un contexte de #MeToo, la présence de l'acteur en tête d'affiche avait provoqué un tollé lors de la présentation au Festival de Cannes et la sortie en salles, qui avait cumulé près de 800.000 entrées.