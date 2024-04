Kate Middleton : absente lors de la messe de Pâques à Windsor, la princesse est dans tous les esprits

Plusieurs jours après l’annonce de son cancer, Kate Middleton, absente lors de la messe de Pâques à Windsor, est restée au coeur des discussions.

Incontournable. Ce dimanche 31 mars, la famille royale a assisté à la messe de Pâques à Windsor, malgré l'absence de Kate Middleton, dont les récentes révélations au sujet de son cancer continuent d'occuper les esprits et d'alimenter les discussions.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Rebecca English, une experte en monarchie britannique, a partagé des vidéos du roi Charles III lors d'une promenade à la chapelle Saint-Georges après la messe, discutant avec de nombreuses personnes qui souhaitaient s'informer de l'état de santé de l'épouse du prince William.

The King seemed in genuinely excellent spirits as he chatted to well wishers, received cards and promised to pass on good wishes to the Princess of Wales pic.twitter.com/9cpl5GCjsv

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 31, 2024