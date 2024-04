Pâques 2024 : Kim Kardashian, Paris Hilton, David Beckham... Comment les stars ont-elles célébré la fête ?

Alors que les cloches de Pâques ont retenti ce dimanche et que les paniers se sont emplis de chocolats, de nombreuses stars ont partagé leurs célébrations sur les réseaux sociaux.

Paris Hilton

La star de téléréalité a posté des vidéos sur TikTok d'une chasse aux œufs pour son fils aîné Phoenix, âgé de 14 mois. Elle a également posé aux côtés de sa fille London et de son mari Carter Reum.

Les Beckham

Celle qui est surnommée «Posh Spice» a publié des clichés des luxueuses festivités de Pâques de sa famille à bord d'un yacht immense, entouré de son époux, David Beckham, leurs enfants Brooklyn, Cruz et Harper, ainsi que l'épouse de Brooklyn, Nicola Peltz.

Roméo manquait à l’appel, mais Victoria Beckham lui a fait un clin d’œil en déclarant «Joyeuses Pâques!! On t'aime et tu nous manques Romeo Beckham !! Bisous des Beckham et Peltz Beckham», en légende d’une photo.

La famille Kardashian

Khloé Kardashian a fêté Pâques avec ses enfants et leurs cousins, True, et son fils Tatum, avec leurs cousins Chicago, Psalm, et Dream. Sa sœur aînée Kim a remercié leur mère, Kris Jenner, pour avoir «donné à toute la famille ces pyjamas assortis» sur son compte. Un hommage qui s'apparente plus à une publicité.

Le couple Bieber

Hailey Bieber a publié des photos de sa marque de maquillage «Rhode» sur Instagram, où elle apparaît en lapin sexy pour les fêtes, et a souhaité de joyeuses Pâques à ses abonnés avec un filtre oreilles de lapin. Elle a aussi présenté des œufs en chocolat géants à son nom et à celui de son mari.

Gwyneth Paltrow

L'actrice a révélé une rare photo d'elle avec ses deux enfants Apple, et Moses, qu'elle a eus avec son ex-mari Chris Martin, lors d'un dîner dans un restaurant, pendant un voyage à Nashville.

Will Smith

L'acteur a décidé de passer les fêtes avec sa grande famille, tous portants des oreilles de lapin pour leurs célébrations sur la photo de groupe. Sa femme Jade Pinkett Smith et les enfants du couple, Willow et Jaden, étaient notamment présents.

Gisele Bündchen

Le mannequin s'est vraiment investi, allant jusqu'à grimper à un arbre pour dissimuler des œufs de Pâques. «Je pense que j'ai éprouvé plus de plaisir à cacher les œufs que quiconque à les trouver», a-t-elle plaisanté sur Instagram.

Jessica Alba

L'actrice a partagé plusieurs photos de sa famille à Pâques, déclarant «Pâques avec mes essentiels #JoyeusesPâques», en légende de ses deux photos. Les clichés montrent son mari Cash Warren posant avec leurs trois enfants, Hayes, et ses filles Haven Garner, et Honor Marie.