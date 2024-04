Cancer de Kate Middleton : la vidéo de la princesse de Galles a été tournée dans la précipitation en raison d'une fuite

Selon une information exclusive révélée par le site britannique du Daily Mail, le palais de Kensington a décidé de précipiter l’enregistrement de la vidéo dans laquelle Kate Middleton révèle être atteinte d’un cancer après la confirmation d’une fuite sur son état de santé.

Un secret mal gardé. La vidéo dans laquelle Kate Middleton révèle être atteinte d’un cancer le 22 mars dernier a été tournée dans la précipitation à la demande du palais de Kensington après la confirmation d’une fuite sur l’état de santé de la princesse de Galles, révèle le site britannique du Daily Mail. L’objectif était de devancer la révélation avant que cette personne, qui reste non-identifiée, ne diffuse cette information, précise une source.

Celle-ci indique que l’origine de la fuite - provenant de la London Clinic, ou autres - n’a pas été établie à l’heure actuelle. Il y a quelques jours, le site britannique du Daily Mail précisait que Kate Middleton avait rédigé «elle-même et très rapidement» l’intégralité du discours prononcé lors de son intervention où elle révélait être atteinte d’un cancer, et suivre une chimiothérapie préventive. Une révélation choc qui est venue faire taire les rumeurs et autres spéculations sur son état de santé après plusieurs semaines d’absence.

Kate Middleton, qui n’a pas assisté à la traditionnelle messe de Pâques ce week-end en raison de son traitement, avait également souligné le souhait de la famille royale de ménager leurs enfants face à la maladie de leur mère en prenant soin de bien leur expliquer avant que l’information ne soit rendue publique. La princesse de Galles avait profité de l’opportunité pour transmettre un message d’espoir à ceux qui étaient, eux aussi, touchés par la maladie.