Manon Azem : la comédienne officialise sa séparation avec un acteur de «Scènes de ménages»

C’est dans l'émission «Confidences», animée par Siham Bengoua sur YouTube, que Manon Azem a confirmé être séparée de Vinnie Dargaud, le comédien qui incarne le personnage de Léo dans «Scènes de ménages», sur M6.

Fin de l’histoire. Manon Azem a profité de son passage dans l’émission «Confidences», diffusée sur la chaîne YouTube de Siham Bengoua, pour se confier comme rarement sur sa vie sentimentale. La comédienne de 33 ans, actuellement à l’affiche de la série «Mercato» sur TF1, a ainsi confirmé être séparée de Vinnie Dargaud, acteur connu pour incarner Léo, le compagnon de Leslie (Claire Chust) dans la pastille humoristique «Scènes de ménages», sur M6.

«C'est fini. On était mariés. On a vécu dix ans, on a eu une très belle relation mais ça s'est terminé», lance-t-elle. «Je n'en parle pas parce que c'est tellement ma life. Les médias ne le savent pas parce que je ne le dis pas. Je ne vais pas dire : 'Au fait les gars, je ne suis plus avec mon gars'. Ça ne regarde personne d'autre que moi qui j'aime, pour qui mon cœur bat. Vivons heureux, vivons cachés. Moi, c'est mon mot d'ordre», ajoute-t-elle.

Si Manon Azem laisse entendre que son histoire avec Vinnie Dargaud ne s’est pas terminée sereinement, la comédienne franco-palestinienne affirme avoir «envie d’être heureuse», et garde l’espoir de rencontrer l’homme avec lequel elle aura envie de fonder une famille. «J'adorerais avoir une vie de foyer, une vie une famille. C'est hyper important pour moi. Depuis que j'ai dix ans j'ai envie d'avoir des enfants», conclu-t-elle.