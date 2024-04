Rebel Wilson : l'actrice révèle pourquoi Adele la déteste

Rebel Wilson pense qu'Adele «la déteste». Elle croit que la chanteuse a des problèmes avec elle à cause d'une «corpulence comparable», comme elle l'expique dans ses mémoires.

«Il fut un temps où elle était plus grosse, et certaines personnes nous confondaient», affirme Rebel Wilson à propos de la chanteuse Adele.

L'actrice confie que l'interprète de «Rolling in the Deep» l'éviterait soigneusement lors d'événements «en se détournant rapidement», «comme si ma graisse pouvait déteindre si j'étais près d'elle pendant plus de 30 secondes», a-t-elle ainsi écrit dans ses mémoires «Rebel Rising», qui seront publiées ce 4 avril.

De nombreuses révélations

Adele ne souhaiterait «pas être comparée à Fat Amy», estime Rebel Wilson, faisant référence à son personnage dans «Pitch Perfect». «Je suppose, car pour être honnête, je ne lui ai jamais demandé», a-t-elle cependant souligné.

«Certaines actrices seraient offensées si je les qualifiais de grande taille dans ce livre, je dois donc faire attention à ce que je dis», a ajouté celle qui a par ailleurs révélé avoir utilisé le médicament amaigrissant Ozempic pour perdre 36 kg.