Diddy : le rappeur poursuivi en justice est au cœur de plusieurs documentaires en préparation

Plusieurs documentaires pourraient être réalisés pour traiter des nombreuses plaintes à caractère sexuel visant le rappeur Diddy.

L’affaire Diddy bientôt à l’écran ? Plusieurs documentaires seraient en cours de préparation, détaillant les diverses poursuites judiciaires et allégations de trafic sexuel à l'encontre de Diddy, a révélé le site TMZ ce jeudi 4 avril.

Selon le média américain, cinq sociétés de production à Hollywood et au Royaume-Uni, dont une associée à Hulu, envisageraient de produire des documentaires sur les allégations visant l'artiste, surtout après les récentes perquisitions qui ont suscité un fort intérêt auprès du public.

D'anciens associés, danseurs, producteurs et dirigeants de maisons de disques de Sean Combs, de son vrai nom, ont tous été sollicités pour participer aux divers projets. L'ex-artiste produit par le rappeur, Aubrey O'Day, divers assistants, gardes de sécurité et son ancienne petite amie la chanteuse Cassie, qui a accusé Diddy de violences sexuelles et psychologiques en novembre dernier, auraient été également contactés.

«Une chasse aux sorcières»

En mars, ses deux luxueuses demeures, situées à Los Angeles et à Miami, ont été perquisitionnées par les forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur des soupçons de trafic sexuel.

Diddy a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, accusant les plaignantes de vouloir obtenir «un chèque» et qualifiant l'affaire de «chasse aux sorcières».

Plusieurs documentaires similaires ont déjà été réalisés auparavant, dont «Surviving R. Kelly» qui concerne le chanteur accusé de pédophilie et d'agressions sexuelles sur des jeunes filles, ainsi qu'«On the Record», sur les allégations d'abus sexuels et de harcèlement visant le magnat du hip-hop Russell Simmons.