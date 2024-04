Britney Spears : la chanteuse se livre sur son précédent mariage avec Sam Asghari

La chanteuse a publié une vidéo intime avec son ex-mari sur les réseaux sociaux, huit mois après la demande de divorce de Sam Asghari.

À cœur ouvert. Britney Spears a évoqué son bref mariage avec son ancien mari, Sam Asghari, sur les réseaux sociaux, le jeudi 4 avril.

Sur Instagram, la pop star a publié une vidéo la montrant en train de danser et d'embrasser son ex-compagnon. On peut notamment voir l’homme de 30 ans la faire tourner sans effort et la soulever dans les airs.

Britney Spears kisses ex Sam Asghari in throwback clip and drops bombshell admissionhttps://t.co/BoAzJPyuCz pic.twitter.com/7G09sr34IO — Daily Express (@Daily_Express) April 5, 2024

«La fois où il m’a relevé... C'est bizarre parce qu'il y a toujours des tournures étranges dans les relations avec les amis, la famille ou vos proches dans les [mouvements des montagnes russes] de tout voyage que vous faites avec quelqu'un !!!», a-t-elle écrit en début de la longue légende de la publication.

Elle a poursuivi : «Il est parfois difficile de regarder en arrière, mais c'est honnêtement crucial… Honnêtement, je suis trop sensible dans la plupart des situations. Je parle parfois de mon passé parce que je veux me protéger des mêmes erreurs qu'avant !!! (…) Parfois, j'ai peur de ressentir quoi que ce soit parce que je sais que je suis trop sensible».

Britney Spears. You are Definitely Giving me Chills by Reading this Caption. It hit home like wow! You Are A Huge Healer! #justiceforbritney pic.twitter.com/ERwzrAkznp — #JusticeForBritney (@FreeBritNorway) April 4, 2024

«Être vulnérable et ouvert avec les gens me manque. Si tu me connais, tu sais à quel point j'aime… J'aime trop c'est gênant et je t'aimerai pour la vie !!! C'est un trait que je veux essayer de conserver, mais ce ne sont pas que des pêches et de la crème comme on dit (…).»

14 mois de mariage

La célébrité de 42 ans a conclu : «J'espère qu'en me souvenant de cela, je pourrai essayer de comprendre pourquoi je ne me sens jamais assez bien», avant de supprimer la vidéo une heure plus tard.

Marié à Los Angeles en juin 2022, le mannequin et coach sportif a demandé le divorce en août 2023, choisissant de mettre fin à leur mariage après 14 mois, pour des «différends irréconciliables» avec la chanteuse.

«Ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre aventure commune. Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours», a-t-il annoncé sur Instagram.