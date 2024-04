Reacher : le témoignage bouleversant d’Alan Ritchson sur sa tentative de suicide

Alors qu’il sera prochainement à l’affiche du film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Alan Ritchson s’est confié au site The Hollywood Reporter sur sa tentative de suicide en 2019, et comment ses trois fils lui ont sauvé la vie.

De retour à la lumière. Acclamé par la critique et le public pour sa performance dans la série «Reacher», Alan Ritchson, qui sera prochainement à l’affiche du film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» de Guy Ritchie, dans lequel il donnera la réplique à Henry Cavill, est revenu sur sa tentative de suicide en 2019, lors d’une interview avec le site américain The Hollywood Reporter. Et la manière dont ses trois fils, Calem, Edan et Amory, lui ont sauvé la vie.

Le comédien de 41 ans explique avoir tenté de se pendre en 2019 dans le grenier de la maison familiale, en Californie, en attachant une corde au plafond, avant de la placer autour de son cou, et de se «laisser aller». Pourquoi un tel geste ? Alan Ritchson révèle qu’il traversait alors une période «sombre» où il ne parvenait plus à faire face aux multiples agressions sexuelles dont il avait été victime pendant des années quand il était mannequin, comparant l’industrie du mannequinat à «un trafic sexuel légal».

Trouble bipolaire

«Le nombre de fois et de situations où je me suis retrouvé dans des environnements horribles où les agressions sexuelles étaient le seul objectif recherché, et où le chèque qui devait te permettre de survivre était la carotte. Deux mains ne me suffiraient pas à compter», lance-t-il. Alors que la corde obstruait ses voies respiratoires, et qu’il était sur le point de perdre connaissance, Alan Ritchson explique avoir été le témoin d’une «intervention divine» à travers une vision de ses trois jeunes enfants à l’âge adulte, implorant leur père de rester en vie. C’est alors qu’il a réussi à se détacher en usant de ses capacités athlétiques.

Aussi, l’acteur confie avoir été diagnostiqué comme étant atteint d’un trouble bipolaire juste après cette tentative de suicide. Depuis 2022, la carrière d’Alan Ritchson a décollé grâce à son rôle dans la série «Reacher», qui lui a permis de gagner une notoriété internationale. Et d’obtenir des rôles auxquels il n'aurait jamais osé rêver auparavant. «Ce qui m’a permis de décrocher le rôle dans ‘Reacher’, ce sont tous mes échecs passés», souligne celui qui est devenu, aujourd’hui, un fervent défenseur de la santé mentale.