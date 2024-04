Robert Pattinson : sa fiancée dévoile la première photo de leur bébé

Suki Waterhouse, la fiancée de Robert Pattinson, a publié sur son compte Instagram une photo de leur bébé. C'est le premier enfant du couple.

Une photo tout en délicatesse. Né le 26 mars dernier, le premier enfant de Robert Pattinson et de sa fiancée, Suki Waterhouse, semble bien se porter. La comédienne et chanteuse britannique a publié ce vendredi 5 avril le premier cliché de leur nouveau-né sur son compte Instagram.

Sur un simple Polaroïd, on peut voir la jeune maman, sereine, tenir son bébé. La légende tient en quelques mots : «Bienvenue dans ce monde mon ange». Une révélation pleine de tendresse qui semble plaire aux fans et aux amis de Suki Waterhouse. La publication a déjà été liké près de 400.000 fois, et des stars comme Paris Hilton ou l'actrice Nina Dobrev ont félicité les heureux parents.

Pour rappel, le couple est ensemble depuis 2018. Une union qui devrait bientôt se matérialiser par un mariage, puisqu'ils se sont fiancés en décembre dernier. En attendant, ils pourront tranquillement s'occuper de leur enfant dont le sexe n'a toujours pas été révélé.