Diddy : le fils du rappeur, Christian Combs, visé par une plainte pour agression sexuelle

Selon le site américain TMZ, Christian Combs, un des fils du rappeur P. Diddy, est accusé d’agression sexuelle par une ancienne employée ayant travaillé plusieurs jours en tant qu’hôtesse sur le yacht familial avant le Nouvel An 2022.

Après le père, le fils. Christian "King" Combs, un des fils du rappeur P. Diddy, est visé par une plainte pour agression sexuelle, a révélé le site américain TMZ. La plaignante, Grace O'Marcaigh, accuse le jeune homme de 26 ans de l’avoir drogué avant d’essayer d’abuser d’elle.

Les faits se seraient déroulés alors qu’elle travaillait à bord d’un yacht réunissant une partie de la famille Combs, et des amis, en décembre 2022, au large de Saint-Martin.

Elle précise dans sa plainte que des travailleuses du sexe présumées, des célébrités, ainsi que des quantités importantes d’alcool et de drogues se trouvaient à bord du bateau de luxe. La jeune femme affirme avoir été recrutée par les équipes du rappeur, et que le poste lui avait été présenté comme une excursion familiale et amicale où elle devait assurer le service. Grace O'Marcaigh explique que le fils de P. Diddy avait fait une fixation sur elle dès leur première rencontre.

Pratiques de dépravation

La jeune femme affirme être en possession d'enregistrements audio de l’agression. Avant l'incident, Christian "King" Combs lui aurait notamment proposé de boire un verre d’alcool qui, selon elle, contenait de la drogue. Elle affirme s’être battue avec le fils du rappeur alors que celui-ci tentait de la violer. Des propos qui font échos à ceux de Rodney Jones Jr., qui était également présent à bord du yacht, a-t-elle précisé.

Celui-ci, qui est la cinquième personne à avoir accusé P. Diddy d’agression sexuelle, a récemment déclaré que les soirées du rappeur s’organisaient la plupart du temps en présence de prostituées et de jeunes filles mineures qui étaient droguées à leur insu avant d’être abusées sexuellement.

À noter que Grace O'Marcaigh est représentée par le même avocat que Rodney Jones, Tyrone Blackburn, et a cité le nom de P. Diddy dans sa plainte, le rappeur étant considéré comme en partie responsable des faits qui se sont déroulés à bord de son yacht.

«Cela ne nous procure ni joie ni plaisir de porter plainte contre Christian Combs, qui a clairement adopté le modèle et les pratiques de dépravation de son père», a déclaré l’avocat après le dépôt de plainte. Grace O'Marcaigh affirme également qu’une équipe de tournage se trouvait à bord au cours de la soirée, et que des images vidéo existent.