Dwayne Johnson : l'acteur ne soutient plus Joe Biden pour l'élection présidentielle de 2024

Après lui avoir exprimé son soutien à l'occasion de l'élection américaine de 2020, l'acteur a choisi de ne plus appuyer le président démocrate Joe Biden lors des prochaines élections prévues en novembre 2024.

Coup dur pour le chef d'État américain. Dwayne Johnson, également connu sous le nom de «The Rock», a déclaré qu'il ne soutiendrait pas la candidature de Joe Biden pour l'élection présidentielle de 2024.

«Est-ce que je vais refaire ça cette année ? Cette réponse est non. Je me rends compte maintenant qu’à l’approche de ces élections, je ne ferai pas cela», a indiqué «The Rock» dans une interview avec Fox News, avant son retour sur le ring pour la première fois depuis 2016 lors de l'événement WWE WrestleMania 40.

Lors de la première confrontation avec Trump en 2020, l'ancien catcheur avait salué l’ancien vice-président et sénateur pour sa «compassion, son cœur, son dynamisme et son âme».

La star hollywoodienne a poursuivi : «Ce n'est pas que j'en ai peur, mais c'est juste que je me rends compte qu'avec ce niveau d'influence, je garde ma politique pour moi», lui qui pensait que soutenir Biden lors des élections de 2020 était la meilleure décision à l’époque.

«Cela se passe entre moi et les urnes»

Cependant, peu de temps après, il a compris que partager ses opinions politiques ne faisait qu’attiser davantage les divisions partisanes dans le pays : «C'est ce en quoi je crois, c'est dans mon ADN. Dans cet esprit, il n'y aura aucun soutien de ma part (…) Cela se passe entre moi et les urnes», a-t-il conclu.

L'acteur a exprimé son inquiétude concernant la situation actuelle aux États-Unis, à quelques mois des présidentielles : «Je ne suis pas satisfait de l'état actuel de l'Amérique. Cependant, je reste optimiste et je crois en des jours meilleurs, en pensant qu'il est possible de faire mieux».

Dwayne Johnson a répondu aux allégations concernant sa potentielle candidature aux élections, en déclarant : «Je ne suis pas un politicien, je ne m'intéresse pas à la politique. Je me soucie profondément de notre pays, mais en ce moment, mes désirs et mes priorités sont mes bébés et le dépôt et le ramassage de l'école. C'est important pour moi».

«Dans l'esprit de rassembler les gens et de rassembler notre pays, je ne sais pas si c'est la bonne décision à ce stade», a-t-il ajouté.