Jonathan Majors : coupable d'agression, l'acteur condamné à suivre une thérapie contre la violence domestique

Révélé au grand public dans le film «Creed 3», l’acteur a été condamné ce lundi 8 avril à suivre une thérapie contre les violences conjugales à Los Angeles.

La descente aux enfers continue. Jonathan Majors, célèbre pour ses rôles dans «Creed 3» et «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», a été condamné ce lundi 8 avril à suivre une thérapie contre les violences conjugales pendant un an, après avoir été reconnu coupable l'année dernière d'agression et de harcèlement sur son ancienne petite amie, Grace Jabbari.

Selon les informations de Variety, pendant 52 semaines, l'acteur devra assister aux sessions du programme en personne à Los Angeles, où il réside actuellement. Cependant, il est envisageable que les sessions deviennent partiellement virtuelles à l'avenir. Il doit poursuivre l'accompagnement psychologique entamé et communiquer régulièrement ses progrès à la justice. Le juge a également décidé de mettre en place une ordonnance de protection permanente pour interdire tout contact entre les ex-conjoints. En cas d'infraction ou d'activité criminelle, le comédien risque d'être emprisonné.

En mars 2023, Jonathan Majors a été arrêté pour avoir agressé Grace Jabbari dans un véhicule privé. Il a continuellement nié les allégations portées contre lui, affirmant à plusieurs reprises que c'était la femme qui l'avait agressé dans la voiture ce soir-là.

La condamnation est intervenue près de quatre mois après que l'acteur a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de harcèlement et d'agression contre son ancienne compagne. Après un procès de deux semaines, sa condamnation, qui devait être prononcée en janvier, a été reportée à avril en raison de requêtes désormais rejetées soumises par son équipe juridique.

Un second procès à venir ?

Pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, le procès a démontré que l'interprète de Damian Anderson, qui est arrivé au tribunal avec sa petite amie actuelle l'actrice Meagan Good, s'était «habitué» à exercer des «pressions psychologiques et émotionnelles» sur son ex-petite amie.

«Il recommencera. Il fera du mal à une autre femme. C'est un homme qui croit qu'il est au-dessus des lois», a déclaré Grace Jabbari, alors que le juge a expliqué que l'absence d'antécédents criminels et d'arrestations antérieures de Jonathan Majors lui a évité une peine de prison.

La peine pourrait s'alourdir en raison d'un deuxième procès pour agression et diffamation, après que le comédien a déclaré lors d'une interview dans l'émission «Good Morning America» qu'il «n'avait jamais levé la main sur une femme».

Il a ainsi été accusé une deuxième fois de coups et blessures, mais aussi d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de poursuites malveillantes par la plaignante, qui a affirmé avoir subi des agressions pendant près de deux ans. Pour le moment, cette nouvelle plainte n'a pas encore abouti à un nouveau procès.

Peu de temps après le verdict en décembre, Jonathan Majors a été licencié de l'univers cinématographique Marvel, notamment des films «Avengers : The Kang Dinasty» et «Avengers : Secret Wars», dans lequel il devait incarner le nouveau méchant Kang le Conquérant.