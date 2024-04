North West, 10 ans, gagne 30.000 dollars par post TikTok

North West, fille de Kim Kardashian et Kanye West, est déjà une valeur sûre des réseaux sociaux. Ses posts TikTok sont désormais rémunérés à 30.000 dollars pièce (l'équivalent de 27. 575 euros environ).

On ne choisit pas ses parents et North West, fille de Kim Kardashian et de Kanye West, n’échappe pas à cette règle implacable. De leur célébrité, elle a hérité sans rien demander, d'autant que la star de la télé-réalité et le rappeur ne l’ont jamais tenue éloignée des projecteurs, au contraire.

Une popularité précoce qui fait qu’aujourd’hui, du haut de ses 10 ans, North West est déjà extrêmement courtisée par les marques, en un mot, «bankable». Ce succès est sensible ne serait-ce qu'en consultant le compte TikTok que la fillette partage avec sa mère, qui rassemble un nombre impressionnant de 19,2 millions de followers et plus de 481 millions de likes sur leurs vidéos.

Des chiffres à faire pâlir les influenceurs de la planète et qui rapporteraient environ 30.000 dollars à chaque post, comme le souligne le Daily Mail. Le tabloïd cite plus précisément le média spécialisé Influencer Marketing Hub, selon lequel un compte avec 19 millions de followers et 481 millions de likes pourrait générer entre 30.402 $ et 45.604 $ par publication.

Une carrière dans la musique

Et North West peut encore espérer gagner beaucoup plus par ce biais - car le nombre des abonnés est (follement) exponentiel... Les réseaux sociaux rapportent déjà gros à la fille de Kim Kardashian mais elle ne se contentera pas de ces «revenus», puisqu’elle entend également suivre les traces de son père, et faire carrière dans la musique. Elle a en effet annoncé le mois dernier qu'elle allait sortir son premier album.

«Elementary School Dropout» (clin d'oeil au fameux album «College Drop Out» du paternel) ne sera techniquement pas le premier enregistrement musical de North, puisqu’elle avait déjà figuré sur l'album de collaboration de Kanye avec Ty Dolla $ign, «Vultures». Ni le dernier... Car la machine à cash (même si les frasques de son père Kanye ne sont pas reluisantes), n'est pas près de s'arrêter de tourner.

En femme d'affaires avisée, Kim Kardashian veille d'ailleurs au grain. Que la musique soit un carton ou pas, il y a encore beaucoup de domaines à investir... Elle a d'ailleurs l'année dernière déposé le nom de marque North West dans ceux de la beauté, du divertissement et de la publicité. Le nom de sa fille ainée peut donc prochainement devenir celui d’une marque de soin cosmétique, ou celui d’une marque de jouets... En bref, une source quasi inépuisable de royalties.

A noter que ce n’est Kim Kardashian, dont la fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars, avait déjà déposé le nom de l'aînée de ses quatre enfants dans le domaine du prêt-à-porter en 2019, comme l'avait indiqué le Sun, précisant que le nom de Psalm, le plus jeune fils de la star, avait été déposé douze fois.